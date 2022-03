Eine Studentin setzt sich für die Hochschule in Neumünster ein

Neumünster

In Politik, Verwaltung und der Zivilgesellschaft von Neumünster besteht schon lange Klarheit darüber, dass Neumünster endlich eine Hochschule bekommen soll. Nun nähert sich die Entscheidung darüber, ob die Fachhochschule Kiel einen Pflege-Studiengang in Neumünster oder in Rendsburg einrichtet. Um das Interesse von Neumünster zu unterstreichen, ist Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) am Freitag persönlich nach Kiel gefahren – und hat eine ausgezeichnete Botschafterin mitgenommen.

Nicole Erps (32) aus Neumünster hat im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und möchte mehr erreichen. „Ich habe erst eine Weiterbildung gemacht und dann ein duales Pflegestudium aufgenommen und stehe kurz vor dem Bachelor. Dafür bin ich jetzt vier Jahre nach Berlin, Hamburg und Lübeck gefahren. Es wäre ein Traum, wenn ich meinen Master hier in Neumünster machen könnte“, sagte Nicole Erps.

Nicole Erps aus Neumünster hat studiert, gearbeitet und ein Kind bekommen

Neben dem anspruchsvollen Studium hat die junge Frau weiter Vollzeit im FEK gearbeitet und ist – ganz nebenbei – auch noch Mutter geworden. Ein Master-Studiengang irgendwo in der Republik wäre sicherlich eine heftige Herausforderung.

In Neumünster steht alles bereit für die geplante Hochschule. Die Stadt und das FEK haben ein großes Paket geschnürt, um die FH Kiel von Neumünsters Vorzügen zu überzeugen. Räume stehen sofort für zehn Jahre kostenlos im neuen FEK-Bildungszentrum zur Verfügung. Das könnte auch um eine Etage aufgestockt werden – und auch das Nachbargrundstück am Haart steht für einen zusätzlichen Neubau bereit. Eine Professorenstelle will die Stadt auch für fünf Jahre finanzieren.

Neumünster würde der Hochschule die Räume und einen Professor finanzieren

Das alles ist in einer schriftlichen Absichtserklärung von Stadt und FEK enthalten, die von der Ratsversammlung einstimmig beschlossen wurde – und die der OB und Nicole Erps am Freitag in Kiel dem Präsidenten der Fachhochschule Kiel, Prof. Björn Christensen, überreicht und erläutert haben.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützt wurden sie dort auch von Jürgen Schabow vom Förderverein „Hochschule für Neumünster“. Die Stadt brauche endlich diese Impulse. „Neumünster ist die einzige kreisfreie Stadt ohne Hochschule, wir sind jetzt endlich mal dran. Junge Leute wie Nicole Erps sollen hier studieren können“, sagte Schabow.

Auch FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf würde den Pflegestudiengang sehr begrüßen. „Damit könnten wir besser Personal finden und halten. Das wird ohnehin immer schwerer in der Pflege“, sagte sie.