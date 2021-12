Seepferdchen und bronzene Schwimmabzeichen gab es für Kinder in Neumünster. Die Mädchen und Jungen hatten bei der Aktion der Initiative Einfeld für Kinder aktiv (Eika) und der DLRG mitgemacht. Ein Badeunfall am Einfelder See hatte in diesem Sommer die Dringlichkeit fürs Schwimmenlernen deutlich gemacht.