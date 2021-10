Neumünster

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hielt die Trauben-Eiche fest, Stefan Giese, Geschäftsführer von Edeka Nord, schwang den Spaten. Schnell waren die ersten beiden von geplanten 1000 Bäumen am Freitag am Stadtwald gepflanzt. Um die Feinarbeit kümmerten sich anschließend zwei Männer vom Technischen Betriebszentrum.

Das Einheitsbuddeln ist eine Aktion, die zum Tag der Deutschen Einheit 2019 von Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde. Die Idee war, eine neue Tradition für den Nationalfeiertag zu begründen und jedes Jahr am 3. Oktober für jeden Menschen in Deutschland einen Baum zu pflanzen. 2020 wurde die Tradition fortgesetzt, und in diesem Jahr ruft das Bundesland Sachsen-Anhalt unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft Formen“ zur Baumpflanzung auf.

Trauben-Eiche und Hainbruche: OB Tobias Bergmann zeigt die Schilder der beiden Bäume. Quelle: Thorsten Geil

Edeka Nord unterstützt die bundesweite Aufforstung wieder mit einer Spende von 1000 Bäumen an die Stadt Neumünster. Das Pflanzen der schon mehrere Meter hohen Trauben-Eiche und einer Hainbuche stand symbolisch für die größere Maßnahme, die Ende des Jahres mit deutlich kleineren Bäumen umgesetzt wird. „Es ist jetzt eigentlich noch zu früh für Baumpflanzungen“, erklärte Heiner Feilke von der Stadtverwaltung.

Der Mais steht dem Fortschritt noch im Weg

Dafür muss erst der Mais auf der benachbarten Fläche am Prehnsfelder Weg (an der Autobahn 7) geerntet werden. Dann nimmt die Stadt als Eigentümerin etwa 2000 Quadratmeter aus der Verpachtung an einen Landwirt, um dort Buchen, Eichen, Ulmen, Haseln und Weißdorne zu pflanzen. Daneben sind die ersten 1000 Edeka-Bäume aus dem Vorjahr gut angewachsen.

„Wir unterstützen die Aktion gern zum dritten Mal, weil sie zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie passt und ein schöner Beitrag zum Klimaschutz ist“, sagte Edeka-Geschäftsführer Giese. Kunden hätten sich schon reichlich beteiligt: Sie kauften viele Setzlinge in den Supermärkten, und für je 50 Euro Einkauf stiftet das Unternehmen einen zusätzlichen Baum. 2020 seien so mehr als 15 000 Bäume zusammengekommen. Die Aufforstungsfläche liegt unweit der Edeka-Nord-Großbaustelle an der Autobahn 7.

Auf der benachbarten Fläche sind die 1000 kleinen Bäumchen aus dem Vorjahr gut angewachsen. Quelle: Thorsten Geil

Die Pflanzungen grenzen direkt an den Stadtwald und sollen ihn so langfristig vergrößern. Der Stadtwald entstand Anfang des 19. Jahrhunderts als Schutz gegen den scharfen Westwind, den so genannten „Wasbeker Wind“.

OB Tobias Bergmann lobte die Aktion. „Das Einheitsbuddeln ist eine Aktion, die wunderbar zum Tag der Deutschen Einheit passt. Sie wird uns helfen, unsere Klimaziele zu erreichen.“