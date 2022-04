Endlich wieder Ostereiersuche im Tierpark Neumünster

Neumünster

Im Tierpark Neumünster wird es dieses Jahr zu Ostern endlich wieder eine Osterveranstaltung geben. Zwei Jahre hatte die traditionelle Eiersuche wegen Corona nicht stattfinden können.

Am Ostersonntag und Ostermontag, 17. und 18. April, wird jeweils von 10 bis 16 Uhr nicht nur der Osterhase zu Besuch im Tierpark sein, sondern es werden auch viele weitere Aktionen angeboten. Ostern ist für den Tierpark traditionell das wichtigste Wochenende im ganzen Jahr.

Puppentheater und die Suche nach dem goldenen Ei in Neumünster

So werden mehrere Darsteller als „Mutter Erde“ und ihre Freunde über das Gelände in der Geerdtsstraße 100 wandeln und besonders den Kindern spannende Geschichten erzählen. Krefts Puppenbühne wird jeweils um 12, 14 und 15 Uhr große und kleine Besucher mit dem Kasperle- Theater begeistern, und natürlich darf die traditionelle „Suche nach dem goldenen Ei“ in diesem Jahr nicht fehlen.

Zudem werden sowohl Kinderschminken als auch verschiedene Mitmach-Aktionsspiele angeboten. Die Azubis des Tierparks werden den Beruf des Tierpflegers vorstellen, und die jungen Ziegen am Streichelhof können ebenfalls bei ihren Bocksprüngen bestaunt werden. Für das gastronomische Angebot sorgt der neue Pächter der Tierpark-Gastronomie, Christoph Winkler.

Auch die kommentierten Fütterungen bei den Seehunden, Pinguinen, Ottern und Eisbären können wieder stattfinden. Corona hatte dem Tierpark und seinem Team phasenweise erhebliche Sorgen gemacht.

„Im Tierpark Neumünster darf man durchatmen und umgeben von viel Natur das Osterfest genießen. Eine Maskenpflicht besteht nicht mehr“, teilte die Direktorin Verena Kaspari mit. Das Tierpark-Team bittet jedoch alle Besucher, auch beim tierischen Osterfest rücksichtsvoll und umsichtig miteinander umzugehen.