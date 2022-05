Ergebnisse Neumünster: Hauke Hansen gewinnt Wahlkreis 11, CDU stärkste Partei

Neumünster

Der Wahlkreis Neumünster geht bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein an die CDU und Hauke Hansen. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 11 sonst noch ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, welche Gemeinde noch zum Wahlkreis 11 gehört und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Zweitstimme: So schneiden die Parteien im Wahlkreis 11, Neumünster, ab

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien. Und so haben 32.616 von 64.340 Wahlberechtigten in Neumünster abgestimmt:

CDU: 46,6 Prozent

SPD: 18,0 Prozent

Grüne: 14,3 Prozent

FDP: 5,8 Prozent

SSW: 4,6 Prozent

AfD: 5,9 Prozent

Die Linke: 1,5 Prozent

Sonstige: 3,2 Prozent

Direktmandat/Erststimme: Welches Ergebnis die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 11 erzielt haben

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis 11, Neumünster, konnten neun Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben. Das Ergebnis:

CDU: Hauke Hansen, 43,4 Prozent

SPD: Kirsten Eickhoff-Weber, 22,6 Prozent

Grüne: Aminata Touré, 18,7 Prozent

FDP: Florian Meyer, 5,2 Prozent

AfD: Vivian Wind, 6,1 Prozent

Die Linke: Fritz Ewert, 1,7 Prozent

Sonstige: 2,3 Prozent (Freie Wähler: Thorsten Schutz, Die Basis: Peter Müller, LKR: Jürgen Joost)

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 11, Neumünster

WK11, Neumünster: Ergebnis auf Gemeindeebene

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Neumünster

Im Wahlkreis Neumünster gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 37517 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 56,9 Prozent bei 65926 Wahlberechtigten. Gültig waren 37074 Stimmen, ungültig 443.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 11, Neumünster, Wolf Rüdiger Fehrs von der CDU mit einem Ergebnis von 36,8 Prozent durch. Kirsten Eickhoff-Weber von der SPD landete mit 34,9 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Im folgenden erfahren Sie, welches Ergebnis alle zur Wahl angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten im WK 11 erzielt haben:

Wolf Rüdiger Fehrs, CDU: 36,8 Prozent

Kirsten Eickhoff-Weber, SPD: 34,9 Prozent

Aminata Toure, Grüne: 8,8 Prozent

Peter Janetzky, FDP: 6,7 Prozent

Cord Böge, Piraten: 1,5 Prozent

Heinrich Wadle, Linke: 3,1 Prozent

Bernd Wiegmann, AfD: 7,2 Prozent

Jürgen Joost, LKR: 1,0 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Neumünster lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die CDU knapp vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 29,9 Prozent

SPD: 28,3 Prozent

Grüne: 13,0 Prozent

FDP: 11,7 Prozent

Die Linke: 3,5 Prozent

AfD: 7,6 Prozent

SSW: 2,3 Prozent

Sonstige: 3,2 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 11, Neumünster, zusammensetzt

Der Wahlkreis Neumünster umfasst folgendes Gebiet: