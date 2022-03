Neumünster

Die Spätschicht von Feuerwehrleuten und Katastrophenschützern hatte sich am Montag gegen 23 Uhr für ein paar Stunden Schlaf nach Hause verabschiedet, aber kurz darauf kam der Anruf des Busfahrers: Er wäre jetzt in Hannover losgefahren. Als er mit 56 ukrainischen Flüchtlingen um 3 Uhr an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld in Neumünster eintraf, waren die Helferinnen und Helfer alle schon wieder da.

Bundesweit werden jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine nach ganz Deutschland verteilt. Die meisten treffen mit dem Zug in Berlin ein, aber die Hauptstadt kann sie nicht alle versorgen. Also werden sie auf die Bundesländer weiterverteilt. Neumünster müsste wegen einer Absprache mit der Landesregierung keine Flüchtlinge aufnehmen, aber Oberbürgermeister Tobias Bergmann hatte nach Kiel gemeldet, dass seine Stadt selbstverständlich auch bereit stehe.

Feuerwehrchef Marc Kutyniok hat die Verantwortung für die Notunterkunft. Stadtmitarbeiterin Marta Melnik hilft als Dolmetscherin. Quelle: Thorsten Geil

Seit vergangenem Freitag um 21 Uhr waren die Sporthallen der Gemeinschaftsschule Brachenfeld als Notunterkunft hergerichtet – von der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr und vielen ehrenamtlichen Helfern von Katastrophenschutz und DRK. „Übers Wochenende wurden uns aber noch keine Flüchtlinge zugeteilt“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Die kamen dann anderthalb Tage später. Ob weitere Busse nach Neumünster kommen, steht noch nicht fest.

Vor dem Schulgelände mussten die 56 Flüchtlinge, davon etwa die Hälfte Kinder, sich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Eine Mutter und ihr Kind waren positiv, die vier weiteren Familienangehörigen nicht. Die ganze Familie wurde in der Gymnastikhalle der Schule untergebracht, die als Quarantänestation eingerichtet wurde.

Überwiegend sind Frauen und Kinder nach Neumünster gekommen

Überwiegend sind Frauen und Kinder nach Neumünster gekommen, oft auch noch samt Groß- oder Schwiegermutter. Die jungen und mittelalten Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen. Nur eine Hand voll Männer saßen in dem ersten Bus.

Die große Sporthalle der GS Brachenfeld ist zum Schlafsaal mit Feldbetten geworden, in der kleinen Halle ist ein Speisesaal eingerichtet. Dort gab es in der Nacht eine heiße Suppe und am Morgen ein Frühstück, alles zubereitet von Ehrenamtlern des DRK.

In Neumünster sind die ersten 56 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Birgit Bach vom DRK arbeitet ehrenamtlich im Küchenzelt. Quelle: Thorsten Geil

So wie Birgit Bach: „Ich arbeite bei der Bundeswehrverwaltung in Kiel, und mein Arbeitgeber hat mich sofort für diesen humanitären Einsatz freigestellt. Ich mache das sehr gern“, sagte sie. Am Dienstag war sie von 6 bis 18 Uhr im Einsatz, und am Mittwoch wollte sie um 6 Uhr wieder in der kleinen Zeltstadt auf dem Sportgelände der GS Brachenfeld antreten.

Auf dem Gelände sind Sanitär- und Duschcontainer und mehrere Zelte für die Küche und die Helferinnen und Helfer aufgebaut. Koordiniert wird alles von Marc Kutyniok, dem Chef der Berufsfeuerwehr, und seinem Team. Die Helfer sind überwiegend ehrenamtlich vor Ort.

Feuerwehr und Katastrophenschutz haben auf dem Schulgelände eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Quelle: Thorsten Geil

Eine wichtige Stütze ist Marta Melnik. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung wurde in der Ukraine geboren und spricht die Sprache. Sie hat im Vorfeld viele Kontakte hergestellt und hilft auf dem Schulgelände als Dolmetscherin. „Die Kinder wollen hier gern zur Schule gehen. Und mehrere Erwachsene haben mich gefragt, ob sie hier arbeiten dürfen und ob ich einen Job für sie habe“, sagte sie.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine haben jetzt ein Bleiberecht von drei Jahren, dürfen arbeiten oder bekommen Sozialleistungen, sind aber keine Asylbewerber. OB Bergmann: „Wir brauchen dringend Wohnungen, damit die Menschen aus der Turnhalle herauskommen. Die Stadt mietet Wohnungen oder Häuser langfristig an.“ Wer eine Wohnung anzubieten hat, kann sich an die Stadtverwaltung wenden unter Tel. 04321/942-2313 oder heidemarie.schwaeke@neumuenster.de. Weitere Informationen stellt die Stadt unter www.neumuenster.de/ukraine zur Verfügung.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt hat gemeinsam mit dem Jugendverband Neumünster ein Konto für Geldspenden eingerichtet. „Die Geldspenden werden zweckgebunden für Projekte in Novovolynsk und auch für die in Neumünster ankommenden Flüchtlinge verwendet und sollen Kindern, Jugendlichen und Familien in der Not helfen“, sagte Dietrich Mohr, Vorsitzender des Jugendverbands Neumünster. Nach Novovolynsk sind schon zwei Hilfstransporte mit Spenden aus Neumünster geliefert worden.

Die Kontodaten für das Spendenkonto: Inhaber Jugendverband Neumünster, IBAN DE12 2305 1030 0000 7679 21. BIC: NOLADE21SHO. Verwendungszweck: Ukraine. Wenn eine Spendenbescheinigung benötigt wird, sollte das im Verwendungszweck angegeben werden.