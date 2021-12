Neumünster

Am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) sollen zwei Mitarbeiter ihre Impfpässe gefälscht haben. Die Unregelmäßigkeiten waren bei einer Routineabfrage des Impfstatus der Klinikmitarbeiter aufgefallen. Im ersten Fall hat sich der Verdacht bereits bestätigt, im zweiten ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.

Im ersten Fall vor wenigen Wochen war der betreffende FEK-Mitarbeiter in einem Gespräch mit Vorgesetzten eingeknickt, als man ihn mit dem Verdacht der Fälschung konfrontierte. Nach Angaben der Krankenhausleitung zeigte er sich daraufhin selbst an. Ihm wurde fristlos gekündigt. In welcher Funktion der Mann arbeitete, wurde nicht bekannt.

FEK-Chefarzt soll Unterschriften von Kollegen gefälscht haben

Nun gibt es einen zweiten Fall. Nach Informationen von KN-online handelt es sich um einen Chefarzt. Er soll Unterschriften von Kollegen im Impfpass gefälscht haben. Der NDR berichtet, es handle sich um einen Arzt der Kinderstation im FEK.

„Ja, es gibt einen zweiten Anfangsverdacht auf Impfpassfälschung“, bestätigt FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf. „Wir haben umgehend gehandelt, einige Aspekte geprüft und dann Anzeige bei der Polizei erstattet.“ In Absprache mit dem Aufsichtsrat sei der Mitarbeiter sofort freigestellt worden, bis der Vorgang geklärt sei. Zu Details könne sie sich nicht äußern, weil es ein laufendes Verfahren sei.

Erschwerend kommt hinzu: Bei dem betreffenden Mitarbeiter wurde mittlerweile eine Corona-Infektion bestätigt. Er habe sich in Quarantäne begeben und sei derzeit krankgeschrieben, aber nun werde noch überprüft, ob er vor dem positiven Test sogar noch mit Erkältungssymptomen zur Arbeit auf der Station erschienen sei.

Ging der Chefarzt in Neumünster sogar noch erkältet zur Arbeit?

„Das Gesundheitsamt hat ein Kontaktermittlungsverfahren eingeleitet und festgestellt, dass sich kein Patient angesteckt hat“, sagt der Ärztliche Direktor des FEK, Dr. Andrea Pace. Es bestehe aber der Verdacht, dass sich „eine Person aus dem beruflichen Umfeld“ bei ihm angesteckt habe. Diese Person sei ebenfalls positiv, aber der Weg der Ansteckungen sei ungeklärt.

Seit Anfang Dezember gilt im FEK die strikte Vorschrift, dass ungeimpftes Personal keinen direkten Kontakt zu Patienten mehr haben darf. Etwa 95 Prozent der Belegschaft sei geimpft, so Pace. Kann oder will sich ein Mitarbeitender nicht impfen lassen, wird ein alternativer Arbeitsplatz im Haus angeboten. Das gilt über alle Berufsarten und Hierarchien hinweg. Ungeimpfte FEK-Mitarbeiter müssen täglich zum Corona-Test, geimpfte zweimal pro Woche.

Die Impfpassfälschung kann für den Chefarzt erhebliche Konsequenzen haben: Max Wellenreuther, Flensburger Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Brock Müller Ziegenbein, sagt mit Blick auf Kliniken und deren Chefärzte, dass hier von einem viel stärker vertrauensbasierten Verhältnis auszugehen sei, als es bei den meisten anderen Arbeitnehmern der Fall sei.

Ein Chefarzt nehme in einem Krankenhaus Arbeitgeberfunktionen wahr und habe eine herausgehobene Position im Gesundheitsschutz. Er habe keine Zweifel, dass eine derartige Täuschung deshalb „unabhängig von der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses zur fristlosen Kündigung führen“ kann.

Möglicherweise muss der Arzt damit rechnen, dass ihm sogar die Approbation entzogen wird. Dafür ist das Landesamt für soziale Dienste zuständig. Auch die Ärztekammer Schleswig-Holstein könnte berufsrechtliche Ermittlungen aufnehmen, „dazu muss uns aber eine schriftliche Anzeige vorliegen“, sagte Präsident Prof. Henrik Herrmann auf Nachfrage von KN-online.

„Grundsätzlich sehen wir vorsätzlich gefälschte Impfausweise als schweres Vergehen an“, so Herrmann. Die Kammer könne in so einem Fall Geldbußen von bis zu 3000 Euro verhängen. Aber auch der Entzug der Weiterbildungsbefugnis wäre möglich.

Von Thorsten Geil und Tilmann Post