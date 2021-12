FEK Neumünster will erstes Magnet-Krankenhaus werden

Neumünster

Inmitten einer Pandemie hat sich die Führungscrew des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster (FEK) immer wieder die Zeit genommen, um grundsätzliche Themen zu besprechen. Herausgekommen sind neue Strukturen in mehreren Kliniken, neue Wege für mehr Aus- und Weiterbildung und eine bessere Pflege.

Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden dabei eingebunden, wie das Führungstrio des Schwerpunktkrankenhauses für Neumünster und Umgebung am Freitag mitteilte. Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf, Ärztlicher Direktor Dr. Andrea Pace und Pflegedirektor Christian de la Chaux wollen an vielen Stellschrauben drehen.

Eine davon ist das große Ziel, Deutschlands erstes „Magnet-Krankenhaus“ zu werden. Der Ausdruck kommt aus den USA. Dort ist „Magnet Hospital“ ein Qualitätssiegel, das Topkliniken für ihre Pflegequalität auszeichnet. Qualitätskriterien sind etwa hohe Fachkompetenz, Pflegeforschung und neue -konzepte, Zufriedenheit des Personals und offene Kommunikation zwischen den Berufsgruppen.

Fluktuation des Personals liegt im FEK unter dem Durchschnitt

Christian de la Chaux: „Magnet heißt dann auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter förmlich angezogen und gehalten werden. Das FEK ist da bereits sehr gut aufgestellt: Die Fluktuation beim Pflegepersonal liegt bei neun Prozent – bei 11,3 Prozent im Bundesdurchschnitt.“ Das heißt, das FEK ist ein beliebter Arbeitgeber; dort bewirbt man sich nicht so schnell weg.

Kerstin Ganskopf hat das sogar schriftlich. „Bei zwei Mitarbeiterbefragungen haben wir eine hohe Zufriedenheit bescheinigt bekommen, es gibt wenig wechselwillige Mitarbeiter.“ Das FEK beschäftigt in der Pflege rund 930 Menschen, in der Ärzteschaft rund 250. Und die Zahl der Pflegekräfte ist in den vergangenen drei Jahren um 100 gestiegen.

Ganskopf: „Uns hilft unsere eigene Pflegeschule sehr. Wer bei uns in die Ausbildung geht, der weiß, dass er nach bestandener Prüfung bei uns übernommen wird.“ Man sei ständig auf der Suche nach Personal, um die Arbeitsbedingungen und die Qualität in der Pflege mindestens zu halten – und dafür brauche man nun einmal geeignete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Führungstrio des FEK Neumünster (von links): Pflegedirektor Christian de la Chaux, Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf und Ärztlicher Direktor Dr. Andrea Pace. Quelle: Frank Siemers

Ein weiteres Ziel ist es, noch stärker mit den niedergelassenen Ärzten in Neumünster zusammenzuarbeiten. „Wir wollen gemeinsame Strukturen aufbauen und haben schon erste Gespräche geführt“, sagte Dr. Andrea Pace. Dabei wird auch an die gemeinsame Aus- und Weiterbildung von Assistenzärzten gedacht. Auch hier ist das Ziel, das Personal frühzeitig an Praxen und Kliniken in Neumünster zu binden und sie hier zu halten. Dr. Pace: „Es gibt in Neumünster keine Grabenkämpfe zwischen dem Krankenhaus und den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, wem ein Patient ,gehört’.“

Keine Grabenkämpfe in Neumünster, wem ein Patient „gehört“

Verschiedene medizinische Bereiche sollen zu Zentren zusammengefasst werden, etwa ein onkologisches oder ein Herz-Gefäß-Zentrum. „Wir wollen erreichen, dass Ärzte aus mehreren Bereichen ein Team bilden und am Krankenbett sind, um von Anfang an einen umfassenden Blick zu bekommen. Das verkürzt Wege, schafft Synergien und hilft den Patienten, eine immer bessere Behandlungsqualität zu bekommen“, sagte Dr. Andrea Pace.

Finanziell ist das FEK bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Ausgleichszahlungen und Rettungsschirme der Bundesregierung haben das Haus gegen steigende Kosten und sinkende Einnahmen (etwa durch verschobene Operationen) abgesichert. „2020 haben wir einen Überschuss von 2,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Für 2021 rechne ich mit einer ,zarten schwarzen Null’“, sagte Geschäftsführerin Ganskopf.

Trotzdem ist das Thema einer Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel noch immer nicht ganz vom Tisch. Es war in mehreren städtischen Gremien mehrfach diskutiert worden, ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Kerstin Ganskopf verwies auf die Entscheidungshoheit der Stadt Neumünster in dieser Sache, erklärte aber: „Ich prüfe Alternativen zu einer Fusion und habe Auftrag, die Zukunftsfähigkeit des FEK sicherzustellen.“