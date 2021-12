Fall Milchwerk Neumünster: Anwalt stellt Strafanzeige

Neumünster

Als Bürger und Steuerzahler der Stadt Neumünster sieht Gerd-M. Achterberg sich unmittelbar betroffen und darum zur Strafanzeige berechtigt. Der Neumünsteraner Rechtsanwalt hat in einem Fax an die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Hess eine Anzeige wegen der Vorgänge rund um das Milchtrockenwerk Neumünster (MTW) gestellt.

Milchtrockenwerk Neumünster: Betrug, Umweltdelikte oder politische Bedeutung?

Das MTW habe in außerordentlich großem Umfang mehr Abwässer als zugelassen in die Kanalisation eingeleitet. „Es steht der Verdacht im Raum, dass in erheblicher Weise zu zahlende Gebühren und Abgaben verschwiegen worden sein könnten, das Klärwerk und damit die Umwelt überplanmäßig belastet worden sind und im gesamten Kontext versucht werden könnte, die Stadt zu nötigen, das Klärwerk auszubauen“, schreibt Achterberg in seinem Fax, das der Redaktion vorliegt.

Nach Einschätzung des ehemaligen FDP-Ratsherrn (und heutigen Sozialdemokraten) könnte es in diesem Fall um Betrug, Umweltdelikte oder eine politische Bedeutung gehen. In dem Schreiben an die Staatsanwaltschaft zeigt er niemanden konkret an. „Der Presse habe ich bisher nicht entnehmen können, dass die Staatsanwaltschaft oder die Kommunalaufsicht Ermittlungen aufgenommen haben“, schreibt Achterberg.

Es sei lediglich öffentlich der Verdacht geäußert worden, dass „auch leitende Beamte der Kommunalverwaltung möglicherweise Beihilfe durch Verschweigen von Informationen oder gar Bewilligungen geleistet haben könnten“, so Achterberg.

Die Verwaltung und die Ratsversammlung von Neumünster beschäftigen sich schon eine Weile intensiv mit dem MTW. Das wurde 2013 gemeinsam von der Firma Uelzena, der Meierei Wasbek, der Meierei Barmstedt und der Molkereigenossenschaft Schmalfeld-Hasenmoor gebaut und wird von ihnen betrieben.

Das MTW am Donaubogen (Industriegebiet Süd) leitet derzeit bis zu 1,2 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr in die Kanalisation ein, etwa 50 Prozent mehr als vereinbart. Dadurch droht das Neumünsteraner Klärwerk zu überlasten.

Neumünster will notfalls den geplanten Ausbau des Werkes stoppen

Das wurde durch Messungen der Stadt festgestellt. Mehrfach wurde das Thema in den städtischen Ausschüssen und der Ratsversammlung diskutiert, Stadtbaurat Thorsten Kubika geriet unter Beschuss der Politik.

In der September-Ratssitzung wurde beschlossen, das MTW an die kurze Leine zu nehmen. Im November wurde ein externes Gutachten in Auftrag gegeben, das die ganze Angelegenheit untersuchen soll. Die Stadt will notfalls den geplanten Ausbau des Werkes stoppen.

Bis zu 60.000 Tonnen Milchpulver werden von Neumünster aus in die ganze Welt exportiert

Die Meierei Barmstedt, einer der vier Partner, baute 2019 direkt neben dem MTW Neumünster eine große Käserei. Dort wird Rohmilch zu Schnitt- und Pizza-Käse sowie Mozzarella verarbeitet. Das MTW (und die benachbarte Käserei) planen weitere Ausbaustufen und kämen dann wohl auf zwei Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr. Spätestens dann müsste das Kanalnetz erweitert werden. Die Käserei wird derzeit schon ausgebaut.

Die Betreiber des MTW investierten nach eigenen Angaben etwa 64 Millionen Euro in Neumünster. 2013 wurde im Industriegebiet Süd mit der Produktion von Flüssigkonzentrat begonnen, 2014 mit der Produktion von Magermilchpulver. Bis zu 60.000 Tonnen Pulver werden von Neumünster aus jährlich in die ganze Welt exportiert. Für die Produktion werden jährlich etwa 600 Millionen Kilogramm Milch angeliefert und von etwa 50 Beschäftigten verarbeitet.