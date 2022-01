Neumünster

Sie ist die 20. Preisträgerin seit 1981 und voraussichtlich die erste, die nicht vor ausverkauften Reihen geehrt wird: Die Stadt Neumünster verleiht den Hans-Fallada-Preis am Donnerstag, 10. März, an die Journalistin und Schriftstellerin Arezu Weitholz.

Üblicherweise ist das Theater in der Stadt bis auf den letzten Platz gefüllt, wenn die hochkarätigen Schriftsteller nach Neumünster kommen, um in einer feierlichen Atmosphäre den Fallada-Preis und die damit verbundenen 10 000 Euro entgegenzunehmen. „Unter Pandemiebedingungen dürfen zum gegenwärtigen Stand aber nur etwa 500 der gut 660 Plätze im Theater in der Stadthalle vergeben werden“, sagt Klaus Fahrner, Leiter der Stadtbücherei und Organisator der Preisverleihung.

Preisverleihung in Neumünster mit 2G und Maske

Corona zum Trotz soll die Veranstaltung aber unter 2G-Regeln und bei permanenter Maskenpflicht stattfinden. Fahrner: „Möglicherweise ändern sich aber bis Mitte März die Bestimmungen der Landesverordnung auch noch – das können wir heute leider nicht wissen.“

Die Preisverleihung beginnt um 20 Uhr. Die Laudatio hält Edo Reents, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Preisträgerin wird eine Dankesrede halten und aus ihren „Fischgedichten“ lesen. Umrahmt wird die Feierstunde durch eine Videoarbeit von Walther-Lehmkuhl-Schülerinnen über „Anna Ditzen und Neumünster“ und durch nautische Lieder.

Kostenlose Eintrittskarten gibt es ab dem 14. Februar im Kulturbüro Neumünster am Kleinflecken 26 und in der Stadtbücherei an der Wasbeker Straße 14-20 – solange der Vorrat reicht.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Jury des alle zwei Jahre verliehenen Hans-Fallada-Preises hat der Autorin und Illustratorin Arezu Weitholz (53) den Preis für ihren jüngsten Roman „Beinahe Alaska“ zuerkannt. Er stehe in der Tradition der Erzählkunst von Hans Fallada, der in den 1920er-Jahren einige Zeit in Neumünster lebte. Zwei Dinge in ihrem Haushalt kommen sogar aus Neumünster, sagte Arezu Weitholz. Sie lebt in Berlin, hat eine tiefe Verbindung zu Schleswig-Holstein und ein Feriendomizil an der Ostseeküste.

Die Autorin reiht sich in eine Reihe klangvoller Namen ein; unter den früheren Preisträgern sind Günter Grass, Ralph Giordano, Sten Nadolny, Lukas Bärfuss oder auch Wolfgang Herrndorf. Zuletzt hatte Sasa Stanisic den Preis 2020 erhalten.