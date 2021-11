Neumünster

Am Sonntag gegen 12 Uhr kam es in einer Wohnung an der Ehndorfer Straße zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Nachbarn alarmierten die Polizei, nachdem sie entsprechende Geräusche aus einer Wohnung gehört hatten.

Mann schlug in Neumünster einen Polizisten

Als die Beamten eintrafen, verweigerte die Frau jegliche Angaben und erklärte nicht, was vorgefallen war, wie die Polizei berichtet. Ganz anders der Mann des Hauses: Der 32-Jährige ging auf die Beamten los und griff sie körperlich an. Einen Polizisten schlug er ins Gesicht.

Dann flüchtete der Schläger zunächst, wurde aber entdeckt. „Erst nach der Androhung des Einsatzes eines Diensthundes gab der Beschuldigte auf und konnte festgenommen werden“, teilt die Polizeidirektion Neumünster mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.