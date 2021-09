Von Thorsten Geil

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (links) und Dr. Johannes Kandzora stehen vor einem Spruch, der in der Zeit des Impfzentrums in den Holstenhallen geprägt wurde und der nun zu den Plänen in Neumünster passt, denn es wird weiter geimpft. Quelle: Stadt Neumünster