Neumünster

Im gesamten Fernwärme-Versorgungsgebiet können die Stadtwerke Neumünster (SWN) am Donnerstag keine volle Leistung bis in die Häuser bringen. In vielen Häusern werden die Heizkörper dadurch nicht richtig heiß. Die SWN-Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, das Netz und das Kraftwerk wieder in den konstanten Betrieb zu führen. Wie lange das dauern wird, ist am Donnerstagabend noch nicht sicher.

Die Stadtwerke halten ihre Kunden auf der Website www.swn.net sowie den weiteren Kanälen, etwa Facebook, auf dem Laufenden und informieren. Das teilten die Stadtwerke mit der Bitte um Verständnis mit.

Stromausfall von Einfeld ist die Ursache

Am Mittwoch (12. Januar) war es gegen 14.54 Uhr aufgrund einer bei Bauarbeiten durchtrennten Mittelspannungsleitung zu einem Stromausfall im Bereich Einfeld/Tungendorf gekommen. Passiert war das an der Bahnlinie in Einfeld. Ein Großteil des ausgefallenen Gebiets war bereits nach 20 Minuten wieder versorgt. Davon waren nach erster Schätzung rund 1000 Haushalte betroffen.

„Wir waren zunächst davon ausgegangen, dass lediglich der Norden Neumünsters von einem kurzen Aussetzer in der Fernwärmeversorgung betroffen war. Später wurde aber klar, dass der Stromausfall größere Folgen für das Neumünsteraner Heizkraftwerk an der Bismarckstraße und das Fernwärmenetz hat“, sagte SWN-Sprecher Niklas Grewe.

Der Stromausfall hatte jedoch auch einige Folgen im Kraftwerk und somit auch im Netz. Dadurch kam es am Donnerstag dann zu den erheblichen Schwankungen in der Wärmelieferung. Die meisten Kunden merkten die Auswirkungen wohl seit dem frühen Nachmittag – je nach Stadtteil unterschiedlich.