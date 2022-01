Großeinsatz der Feuerwehr - Küche in Seniorenheim in Neumünster gerät in Brand – Feuerwehr rettet neun Menschen

Am Donnerstagabend ist in einer Seniorenwohnanlage in der ehemaligen Sick-Kaserne in Neumünster ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Mehrere Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden.