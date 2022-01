Feuerwehreinsatz in Bönebüttel: Erdgasgeruch und Rauch in Wohnhaus

Bönebüttel

Ausströmendes Gas, so die erste Meldung, hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz in Bönebüttel gesorgt. Um 18.32 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr zu einer Doppelhaushälfte in Bönebüttel gerufen worden. Die Feuerwehren aus Tasdorf und Neuenrade, der Fachberater des Löschzugs Gefahrgut des Kreises Plön, Polizei, Rettungsdienst und Experten der Stadtwerke Neumünster sowie SH Netz AG wurden alarmiert.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Eigentümerfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern hatte ihre Doppelhaushälfte in Bönebüttel nach Angaben von Sebastian Kirchner, Wehrführer der Feuerwehr Bönebüttel, bereits verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Zwei Menschen sind vom Rettungsdienst versorgt worden, teilte er weiter mit. Ein Transport ins Krankenhaus sei nicht erfolgt. Die Familie aus der anderen Haushälfte wurde vorsorglich evakuiert.

Unklare Rauchentwicklung im ersten Stock in Bönebüttel

Im ersten Stock des Hauses war beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine unklare Rauchentwicklung zu beobachten, berichtete der Wehrführer weiter.

Die Feuerwehr war in Bönebüttel am Donnerstagabend mit drei Wehren im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Bönebüttel-Husberg

Außerdem hätten Rauchwarnmelder gepiept. Trotz umfangreicher Erkundung unter Atemschutz mit mehreren Wärmebildkameras konnten die Einsatzkräfte in Bönebüttel keine Rauchquelle oder Schadensquelle ausmachen.

Zudem wurde die Erdgasleitung zum Doppelhaus abgesperrt. Bei Messungen durch die Experten wurde kein Gas gemessen, so Kirchner. Auch der Fachberater des Kreises konnte keine Schadenslage feststellen. Nach etwa einer Stunden konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen in Bönebüttel zurück.