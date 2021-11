Feuerwehrleute aus Schleswig-Holstein trainieren in Neumünster den Katastrophenfall

Neumünster

Schleswig-Holstein investiert in den Katastrophenschutz: Dazu gehört neben der Beschaffung zahlreicher neuer Fahrzeuge und Großgerät wie Notstromaggregaten auch die Ausbildung der Einsatzkräfte. Freiwillige Feuerwehrleute stellen das Personal für die Brandschutzbereitschaften des Landes.

Wie sie einen Deich sichern und die Wasserversorgung über mehrere Kilometer sicher stellen, übten sie unter Anleitung des Technischen Hilfswerks (THW) im Gefahrenabwehrzentrum in Neumünster.

Brandschutzbereitschaften trainieren in Neumünster

„Sandsäcke füllen gehört bislang nicht zum Tagesgeschäft der Feuerwehr“, sagt Ralf Kirchhoff, Referatsleiter für Brand- und Katastrophenschutz im Innenministerium. Einsätze wie der nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in diesem Sommer zeigten jedoch, wie wichtig eine derartige Ausbildung auch jenseits des THW sei. Gerade in einem Bundesland mit zwei Küsten. Außerdem trainierten die Einsatzkräfte, wie Wasser über mehrere Kilometer gefördert werden kann. Das sei gerade für kreisübergreifende Einsätze wichtig. „Etwa in größeren Waldgebieten, wie wir sie bei uns im Kreis Herzogtum Lauenburg haben“, so der ehemalige oberste Brandschützer der Stadt Kiel.

Mit Helfern vom THW sind an diesem Wochenende die Brandschutzbereitschaften aus Schleswig-Flensburg und Nordfriesland nach Neumünster gekommen. Zusammen trainieren hier nach Angabe des Innenministeriums etwa 200 Männer und Frauen auf dem Gelände des Gefahrenabwehrzentrums und der ehemaligen Hindenburg-Kaserne den Ernstfall. Wo früher Soldaten marschierten, steht heute eine Sandsackfüllmaschine. Dampf steigt auf, weil die rotierenden Wellen den Sand erwärmen. Sieben Ausgänge hat die Maschine, die ein bisschen wie eine Häckselmaschine mit übergroßem Schlund aussieht, jeweils eine Person öffnet sie, während eine andere den Sack füllt.

Katastrophenschutz ist mittlerweile auch Aufgabe der Feuerwehr

„Die Säcke dürfen nur halb voll gemacht werden“, erklärt THW-Ausbilder Henning Bendfeldt vor dem Start der Übung. Nur so könnten sie mit Kabelbindern vernünftig verschlossen und anschließend dicht gestapelt werden. Sind sie zu prall, bilden sich Lücken, durch die Wasser laufen kann. Erlernt sein will auch das Packen der Sandsäcke auf Paletten. Neun pro Reihe in ebenfalls neun Lagen sichern eine gute Verladbarkeit. „Jede Palette wiegt dann eine Tonne, das ist für die Kapazität des Lastwagens wichtig zu wissen“, so Bendfeldt.

Ein paar Kasernenblocks weiter transportiert, werfen sich Gruppenführer Timo Kier und seine Männer und Frauen aus Nordfriesland die Säcke zu, bauen einen Sandsackdamm. Auch hier werden die Säcke im Verbund gelegt, damit sie optimal ineinandergreifen. Dabei ist der Damm am Fuß etwa doppelt so breit wie an der Spitze.

Wasserreservoir sieht aus wie mittelgroßes Planschbecken

Quer über das Gelände verlaufen dabei zahlreiche Schläuche. Damit trainieren die Einsatzkräfte schließlich das Fördern von Wasser über lange Wegstrecken, eine klassische Feuerwehraufgabe. Ein zwischengeschaltetes Wasserreservoir, das auf den ersten Blick wie ein mittelgroßes Planschbecken aussieht, fasst 5000 Liter Wasser. Per Pumpe können mehr als 1000 Liter pro Minute von dort weiter zu den Einsatzkräften gefördert werden. „Dabei kommt es auf die Entfernung und den Höhenunterschied an. Das muss man abschätzen können“, sagt Referatsleiter Kirchhoff. Und das können die Einsatzkräfte offenbar, denn auch am anderen Ende des Geländes fließt das Wasser reichlich.