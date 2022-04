Nur wenige Unternehmen in Neumünster sind älter: Die Firma Max Huss feiert am 1. April den 175. Geburtstag. Als Tief- und Straßenbauunternehmen ist sie seitdem ein Begriff. Mittlerweile wird sie in sechster Generation als Familienunternehmen geführt. Die Spezialität ist der „Saug-Max“.