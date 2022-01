Neumünster

Bühne frei nach einer langen Corona-Pause: Auf ein neues Konzertjahr bereitet man sich im Volkshaus Tungendorf vor. „Uns fehlt der Kontakt zu den Musikern und zu unserem Publikum“, sagt Henning Möbius vom Förderkreis. Unter Auflagen wie 2G und einer Maskenpflicht geht es im Februar wieder los.

100 Jahre Volkshaus Tungendorf

Die Konzerte sollen dem Volkshaus Tungendorf einen feierlichen Rahmen für das 100-jährige Bestehen im Mai bieten. „Wir stehen auch dem Haus gegenüber in der Pflicht, das uns seit 36 Jahren Obdach und freundliche Atmosphäre gewährt“, so Möbius weiter.

Starten wird am 11. Februar die Band „Sistergold“. Das Saxofonquartett verspricht ein abwechslungsreiches, übermütiges und groovendes Programm. Hier sollen Swing auf Klezmer, ausgewählte Klassik auf erdigen Blues und Balladen auf kurzweilige Popmusik treffen.

Australischer Singer-Songwriter Jaimi Faulkner kommt am 18. März nach Neumünster

Am 18. März wird Jaimi Faulkner nach Neumünster kommen – mit seinem neuen Album „Allen Keys & Broken Bits“. Der australische Singer-Songwriter spielt Balladen und rhythmische Songs zugleich und wird mit einem feinen Gespür für eingängige Grooves zwischen Americana, Rock und Songwritersoul angekündigt.

Jazzfans sollten am 21. Mai auf ihre Kosten kommen. Dann nämlich präsentieren die Swinging Feetwarmers „Vom Dixieland bis zum Swing“.

Konzert von Steve Baker & the LiveWires wird am 24. Juni nachgeholt

Zudem wird das verschobene Konzert von Steve Baker & the LiveWires am 24. Juni nachgeholt. Der Musiker verbindet Elemente aus der Blues-Tradition mit Country, Folk, Funk, Soul und Jazz zu einer eigenwillige und gefühlvolle Mischung.

Karten gibt es jeweils im Vorverkauf bei Auch&Kneidl (04321 44064) am Großflecken und an der Abendkasse. Es gilt die aktuelle Corona-Landesverordnung, Nachweise werden am Eingang kontrolliert.