Die Bombe platzte am Abend des 20. August. An diesem Freitag hatte der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein getagt und beschlossen, sich vom Vorstandsvorsitzenden Andreas Fohrmann zu trennen. „Hintergrund ist eine Überschreitung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche, die das Vertrauensverhältnis zwischen Herrn Fohrmann und dem Verwaltungsrat nachhaltig beschädigt hat. Das Amt des Vorstandsvorsitzenden ruht daher mit sofortiger Wirkung“, hatte die Sparkasse mitgeteilt.

Wenige Tage nach Fohrmann wurde auch einer seiner Assistentinnen außerordentlich und fristlos gekündigt. Das wurde kurz darauf in eine ordentliche Kündigung umgewandelt. Sie habe gegen die Vertraulichkeit verstoßen und eine E-Mail an eine unbefugte Person weitergeleitet, so der Vorwurf. Die Mitarbeiterin ging dagegen vor und traf sich am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht Neumünster zur Güteverhandlung mit Vertretern der Sparkasse.

Ihr Rechtsanwalt Stephan Schreiber erhob schwere Vorwürfe gegen Verantwortliche des Instituts. Seine Mandantin sei 20 Jahre sehr erfolgreich und loyal als Vorstandsassistentin in der Sparkassen-Organisation tätig gewesen und mehrfach abgeworben worden. „Was die Sparkasse sich hier leistet, ist beschämend und eine Rufschädigung für meine Mandantin“, sagte der Anwalt.

Auch der Vorgang, der zur Kündigung führte, war nach Ansicht des Anwalts nicht zu beanstanden. „Meine Mandantin hat mehrere E-Mail-Postfächer beaufsichtigt und Herrn Fohrmann eine Mail ausgedruckt und weitergeleitet, bei der er nicht im Verteiler war. Sie war für dieses Postfach verantwortlich; das war geübte Praxis“, so der Anwalt.

Das Delikate: In dieser Mail ging es nach Darstellung des Anwalts „um eine Intrige gegen Herrn Fohrmann im Zusammenhang mit der damals geplanten Fusion“ mit der Sparkasse Holstein (Bad Oldesloe und Eutin). Diese Fusion ließen die Neumünsteraner Anfang Oktober platzen.

Die Entlassung der Assistentin stand im August auf jeden Fall im engen Zusammenhang mit dem Rauswurf von Fohrmann; auch bei ihm muss es um diese E-Mail gegangen sein. Allerdings wurde auch am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht nicht klar, wo genau dabei die ihm vorgeworfene „Überschreitung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche“ gelegen haben soll.

Die Vertreter der Sparkasse äußerten sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen des Anwalts, ließen aber durchblicken, dass sie eine deutlich andere Sichtweise haben. Aus Fürsorge gegenüber der ehemaligen Mitarbeiterin wolle man die aber nicht in einer öffentlichen Sitzung darlegen, hieß es. Nach gut einer Stunde wurde eine Einigung erzielt. Die ehemalige Assistentin scheidet nun zum Jahresende aus, wird noch voll bezahlt, erhält eine Abfindung und ein deutlich wohlmeinendes Arbeitszeugnis.

Die Sparkasse Südholstein hielt sich auch nach der Verhandlung am Donnerstag an ihre Marschroute und wollte den Vorgang nicht kommentieren. „Zu Personalangelegenheiten äußern wir uns grundsätzlich nicht“, sagte Pressesprecherin Imke Gernand.

Andreas Fohrmann (58) hatte sich bereits Anfang September ohne Arbeitsgericht mit dem Kreditinstitut auf die Modalitäten seines Ausscheidens geeinigt. „Die Sparkasse Südholstein und Andreas Fohrmann haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit im wechselseitigen guten Einvernehmen zu beenden“, hatte das Institut mitgeteilt. Nicht nur Juristen lasen das so: Diese Trennung war für die Sparkasse nicht billig.

Fohrmann war 2014 nach Neumünster gekommen, als die Südholstein angeschlagen war und von der Sparkassen-Familie gestützt werden musste. Fohrmann sanierte das Institut in wenigen Jahren und leistete eine anerkannt gute Arbeit. 2018 wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert.

Die gute Arbeit rief der Verwaltungsrat ihm selbst am Tag seines Rauswurfs noch nach: „Unter Führung von Herrn Fohrmann ist die Sparkasse Südholstein zu einer der vertriebsstärksten Organisationen im gesamten Sparkassenverbund aufgestiegen und verfügt über eine solide wirtschaftliche Verfassung. Für diese Leistungen gilt ihm unser Dank“, teilte der Vorsitzende Jan Peter Schröder mit.