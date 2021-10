Neumünster

Bereits am Montag, 27. September, kam es um 7.45 Uhr im Einmündungsbereich Linienstraße und Wasbeker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer (18). Der junge Mann war stadtauswärts auf der Wasbeker Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam.

Eine Neumünsteranerin (37) kam in ihrem Auto von rechts aus der Linienstraße und wollte nach rechts in die Wasbeker Straße einbiegen. In Höhe der Ausfahrt des Penny-Marktes übersah sie den Radfahrer und fuhr ihn an. Der stürzte und verletzte sich leicht an der Hand und an der Nase.

Polizei Neumünster ermittelt wegen Unfallflucht

Die Autofahrerin stieg zwar kurz aus, fuhr danach aber direkt weiter, ohne ihre persönlichen Daten zu hinterlassen. Für die Polizeidirektion Neumünster ist das eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin wurde aber später ermittelt, weil Zeugen sich das Kennzeichen gemerkt hatten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Zeugen halfen dem Radfahrer aufzustehen und werden jetzt von der Polizei gesucht und gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 04321/945-1336 zu melden.