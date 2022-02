Freies Impfangebot in der Bahnhofsmission Neumünster

Neumünster

Das freie Impfangebot der Stadt Neumünster in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein wird am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Februar, von 10 bis 16 Uhr in den Räumen der Bahnhofsmission im Bahnhof möglich gemacht.

Am Sonnabend, 26. Februar, werden dann von 10 Uhr bis 16 Uhr im kleinen Impfzentrum im Eingangsbereich der Holsten-Galerie am Gänsemarkt die Impfungen ohne Terminvergabe angeboten. Der letzte Einlass erfolgt jeweils um 15.30 Uhr, damit die Impfungen bis 16 Uhr abgeschlossen werden können.

Darüber hinaus sind Impfungen für die Bürgerinnen und Bürger jederzeit auch ohne Anmeldung täglich ab 11 Uhr bis 19 Uhr in den Impfstellen in der Lahnstraße 5 und der Holsten-Galerie möglich. Dort muss dann eventuell aber etwas Wartezeit eingeplant werden. Feste Termine gibt es zudem im Internet unter www.impfen-sh.de.