Neumünster

Verena Kaspari, Direktorin des Tierparks Neumünster, spricht sich für Impfungen auch von Kindern aus. „Ich finde das wichtig und richtig“, sagt sie – und will ihren Teil zum Erfolg der Impfkampagne beitragen. Jedes Kind zwischen fünf und elf Jahren, das sich in Neumünster gegen das Coronavirus impfen lässt, bekommt nach dem Piks eine Freikarte für den Tierpark.

Jette Klingenberg (11) war das erste Mädchen, das eine Freikarte geschenkt bekam. „Darüber freue ich mich. Ich finde die Impfung auch gut“, sagte das Mädchen, das mit seiner Mutter aus Norderstedt gekommen war.

Stadt Neumünster arbeitet an weiteren Aktionen, um die Impfquote zu verbessern

Der Tierpark Neumünster ist aus Sicht seiner Direktorin gerade in diesen Zeiten ein wichtiger Ort für die Naherholung. „Wir bieten 24 Hektar Freigelände, und an der frischen Luft ist die Ansteckungsgefahr ja am niedrigsten“, sagte Verena Kaspari bei der Vorstellung des Projekts. Als sie von der Stadt Neumünster angesprochen wurde, sagte sie sofort zu, die Gutscheine zu stiften. Nicht zuletzt der Tierpark dürfte von der Aktion profitieren, denn Kinder gehen nun einmal in Begleitung von Erwachsenen in den Zoo – und die müssen natürlich den regulären Eintrittspreis bezahlen.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) und Thorben Pries, Leiter der beiden Neumünsteraner Impfzentren, arbeiten an weiteren Aktionen dieser Art. „Vielleicht können wir Verknüpfungen für Tagesausflüge nach Neumünster mit dem Theater oder dem Designer-Outlet-Center herstellen. Alles steht unter dem Ziel, die Impfquote immer weiter zu verbessern“, sagte Bergmann.

„Einfach mal am Impfzentrum Neumünster vorbeifahren – auch ohne Termin“

So sieht die Freikarte zum „tierischen Vergnügen“ in Neumünster aus. Quelle: Thorsten Geil

Auf dem Parkplatz des Impfzentrums Neumünster an der Lahnstraße 5 stehen derzeit viele auswärtige Fahrzeuge, denn es ist der Schwerpunkt-Ort für Kinderimpfungen in ganz Schleswig-Holstein. „Es gibt auch immer wieder zusätzliche Termine, die auf dem landesweiten Portal www.impfen-sh.de freigeschaltet werden. Man kann auch ruhig versuchen, ohne Termin hier in Neumünster vorbeizuschauen. Oft kriegen wir dann noch Menschen dazwischen geschoben“, sagte Dr. Johannes Kandzora, Kinderarzt und Ärztlicher Leiter der beiden Neumünsteraner Impfzentren.

Seine Frau Kathrin, ebenfalls Kinderärztin, hat hier schon viele Kinder geimpft. „Wir nehmen uns mehr Zeit für sie als für Erwachsene, denn Kinder haben oft ein bisschen Angst. Die sind aber unberechtigt. Der Pieks ist kaum zu spüren, und wir sehen danach kaum Impfreaktionen. Die meisten Kinder überstehen die Impfung völlig schadlos und fast ohne Beschwerden“, sagte sie.

In den vergangenen drei Wochen wurden in Neumünster bereits 1500 Kinder geimpft, derzeit stehen etwa 200 Termine für Kinder zur Verfügung. Ausdrücklich betonen die Kandzoras, dass auch die niedergelassenen Kinderärzte weiter impfen; man sehe sich nicht als Konkurrenz.

Auch der neu formierte Kinder- und Jugendbeirat (KJB) der Stadt Neumünster hat sich für die Impfung auch von Kindern ausgesprochen. „Im Vorstand war das einstimmig, und im ganzen KJB gab es dafür eine große Mehrheit. Aus unserer Sicht ist die Impfung ein wichtiger Schritt zur Normalität. Wir wollen alle keinen weiteren Lockdown der Schulen mit Fernunterricht, denn die Kinder leiden darunter am meisten“, sagte der Vorsitzende Leon Damerow.