Neumünster

Beim Freispiel kann man mal etwas Neues ausprobieren – in diesem Sinne ist das geplante „Freispielwochenende“ der Musikschule Neumünster ein Experimentierfeld für Neues und für gemeinsame Erlebnisse. Es findet vom 25. bis 27. März im Caspar-von-Saldern-Haus am Haart 32 statt. Musikschulleiter Stefan Back plant drei Tage Programm und Begegnung. „Wir leben noch und strotzen vor Energie und neuen Ideen“, sagt er.

Es beginnt am Freitag, 25. März, um 19 Uhr mit der Ausstellungseröffnung der beiden Künstler Tom Giesemann (Fotografie) und Roman Sapovalov (Malerei). Tom Giesemann ist ein junger Fotograf aus Neumünster. Die Grenzen der Fotografie auszuloten und mit den Möglichkeiten der Belichtung zu experimentieren, ist ihm ein wichtiges Anliegen in der künstlerischen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt.

Livemusik zur Ausstellungseröffnung

Roman Sapovalov hat erst vor wenigen Jahren begonnen, Ölfarbe und Leinwand als wichtige persönliche Ausdrucksmittel für sich zu entdecken. Sein künstlerischer Eifer hat aber schon Einiges hervorgebracht. 2021 sprach ihm die Jury des Wettbewerbs „Kunst schaffen in Neumünster“ prompt den 1. Platz zu.

Beide Künstler leben in Neumünster. Seit ihrer ersten Begegnung entwickelte sich eine inspirierende Freundschaft. Der Wunsch nach einer gemeinsamen Ausstellung, in der ihre unterschiedlichen Bildwerke in eine Art Dialog geraten, war schnell entstanden. Bei Livemusik von Philip Broda freuen sich die beiden Künstler an diesem Abend auf einen regen Austausch.

Funk und Jazz am 26. März in Neumünster

Die Ausstellung ist anschließend noch bis zum 25. April während der Öffnungszeiten der Musikschule zu sehen.

Am Sonnabend, 26. März, wird es funky. Um 20 Uhr spielt im Saal des Saldern-Hauses das Dettmers-Judith-Ehlers-Orgeltrio mit Stefan Back am Saxofon als Special Guest. Die Gruppe um den Hammondorgel-Spieler Stephan Dettmers vereint mit Vincent Judith an der Gitarre und Boris Ehlers am Schlagzeug ein paar Urgesteine der regionalen Musikszene. Es gibt ein Programm mit viel Funk und Soul mit einer gehörigen Portion Jazz. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten gibt es in der Musikschule.

Am Sonntag, 27. März, findet dann ein Discjockey-Workshop an der Musikschule statt, mit Fabian Tuscheerer aka DJ Eoline. Hier kann man lernen, was ein angehender DJ wissen sollte. Der Workshop geht von 11 bis 15 Uhr, die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldung unter info@musikschule-neumuenster.de oder Tel. 04321/952221