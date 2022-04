Friedenslauf Neumünster: Das geschieht mit dem Erlös

Neumünster

Die Idee zum ersten Friedenslauf in Neumünster um den Einfelder See stammt vom Ehepaar Weingarten. „Wir saßen am Frühstückstisch und sprachen über die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine“, erinnerte sich Marco Weingarten. Er und seine Frau Christina fühlten sich ohnmächtig angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine.

„Lass uns was bewegen“, schlug Christina Weingarten vor und regte einen Friedenslauf um den Einfelder See bei Neumünster an. Ihr Mann und seine Clubkameraden vom Lions Club Neumünster-Holstein waren sofort begeistert.

Friedenslauf Neumünster von Vereinen und Firmen unterstützt

Gerade einmal vier Wochen waren nötig, um den knapp acht Kilometer langen Lauf rund um den Einfelder See zu organisieren. Die BMS-Laufgesellschaft übernahm kostenlos die Anmeldeprozedur, der Kanu-Klub Neumünster stellte sein Gelände als Treffpunkt zur Verfügung und Unternehmen unterstützten den Lauf mit Sach- und Geldspenden.

„Neumünster ist bewegt“, sagte Marco Weingarten angesichts der vielen Teilnehmer am Montagnachmittag kurz vor dem Start. Bis zur letzten Minute hatten sich Menschen für den Lauf in Neumünster angemeldet, um mit ihren Startgebühren von 20 Euro die Ukraine-Hilfe der Stadt zu unterstützen.

Friedenslauf in Neumünster „ein Zeichen für den Frieden“

Martina Hansen und ihre Tochter Mara (13) hatten sich frühzeitig für eine Teilnahme entschieden. „Entweder gehen wir zu einer Friedensdemo oder wir beteiligen uns am Friedenslauf“, hatte die Einfelderin ihrer Tochter vorgeschlagen. Mara entschied sich für den Lauf. „Wir finden es wichtig, Flagge zu zeigen“, sagte Martina Hansen. „Die Ereignisse in der Ukraine zeigen, wie brüchig alles ist. Dabei ist Frieden doch das wichtigste, was wir haben.“

Auch Florian Sielaff (17), Jannis Koepsell (16) und Ida Banck (16) nahmen am Ostermontag am Lauf teil, „um ein Zeichen für den Frieden“ zu setzen. „Wir haben im Netz von der Aktion erfahren und uns sofort angemeldet“, erklärten die drei Freunde.

Clubmitglied Maren von Dollen freute sich über die große Resonanz und das Engagement der Neumünsteraner am ersten Friedenslauf. „Bis vor zwei Monaten schienen uns die Bilder, die uns tägliche aus der Ukraine erreichen, unvorstellbar“, sagte sie in ihrer Begrüßungsrede. Es sei großartig, dass aus einer spontanen Idee innerhalb von vier Wochen ein starkes Zeichen für den Frieden entstanden sei. „Und im nächsten Jahr sind wir dann doppelt so viele“, wünschte sich Maren von Dollen.