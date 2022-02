Frische Farbe an den Händen: Sprayer im Zug nach Neumünster festgenommen

Neumünster

Ein 23-jähriger Mann hat am späten Freitagabend im Regionalexpress von Kiel nach Neumünster mit Farbdosen für mehrere Schmierereien gesorgt. Noch während der Fahrt ist der Täter von einer Zivilstreife der Bundespolizei gestellt worden.

Gegen 23.45 Uhr hatte ein Zugbegleiter die in Zivil mitfahrenden Beamten über seine Beobachtungen informiert. Die Polizisten stellten den Mann nach während der Zugfahrt. Nach Angaben der Polizei hatte der 23-Jährige frische Farbe an seinen Händen. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurden diverse Farbspraydosen gefunden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

In Neumünster nahmen die Beamten den Mann mit auf die Dienststelle. Bei dem 23-Jährigen wurden neben den Farbdosen geringe Mengen Marihuana und eine Rauschgiftmühle sichergestellt. Wie die Beamten weiter ermittelten, hatte er auch kein Ticket für die Zugfahrt. Den jungen Mann erwarten mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.