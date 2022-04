Neumünster

Es gibt vielleicht immer noch ein paar Gadelander, die dem alten Bauernhof Repenning an der Segeberger Straße 77 nachtrauern. Aber was dort gerade entsteht, kann sich sehen lassen – und ist besonders für die älteren Menschen im Stadtteil eine wichtige Investition in die Zukunft. Das neue Gesundheitszentrum Gadeland steht kurz vor dem Richtfest.

Der Neumünsteraner Projektentwickler Stefan Specht hatte den alten Hof an der Segeberger Straße 77 und eine Nachbarscheune gekauft und abreißen lassen. Seit Oktober entstehen auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück ein Gesundheitszentrum und ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen.

Stefan Specht baut das Gesundheitszentrum Gadeland. Quelle: Thorsten Geil

Die Gemeinschaftspraxis Gadeland will dort im ersten Stock einziehen; auf mehr als 500 Quadratmetern sollen sich bis zu fünf Ärzte um die Patientinnen und Patienten kümmern. Der Weg beim Umzug wird nicht weit sein, derzeit residiert die Praxis nur ein paar Häuser weiter.

Im Gespräch mit einer der Ärztinnen kam Stefan Specht vor knapp drei Jahren erst auf die Idee. „Die Praxis suchte dringend größere Räume, es bestand die Gefahr, dass sie aus Gadeland wegzieht“, berichtet Specht bei einem Besuch auf der Baustelle. Dann kam der alte Bauernhof auf den Markt, Specht beschäftigte sich intensiver mit der Idee.

Die Gadeland-Apotheke will ebenfalls in das neue Zentrum einziehen, dazu die Bäckerei Michely. Eine Physiopraxis hat Specht auch schon unter Vertrag, mit zwei Fachärzten führe er intensive Gespräche.

„Für medizinische Bereiche sind jetzt nur noch einmal 400 und einmal 130 Quadratmeter frei, ebenso eine Ladenfläche im Erdgeschoss von 150 Quadratmetern. Dafür hätte ich am liebsten auch jemanden aus dem medizinischen Bereich, weil es einfach gut passen würde“, sagt Specht. Für Juni ist das Richtfest geplant, im kommenden Winter soll das neue Zentrum fertig sein und eröffnet werden.

Der Investor glaubt an das Konzept und sieht seine künftigen Mieter in Gadeland im Vorteil gegenüber den Ärztehäusern in der Innenstadt. Specht: „Hier wird es 80 kostenlose Parkplätze vor der Tür geben. Die Innenstädte werden es ohnehin immer schwerer haben und sich zum Teil auch neu erfinden müssen.“

80 Parkplätze gehören zum Gesundheitszentrum

Neben dem Gesundheitszentrum baut Specht zeitgleich ein Mehrfamilienhaus mit neun seniorengerechten Wohnungen, von denen schon sechs vermietet sind. „Der Bedarf ist da. Viele ältere Menschen wollen sich von ihren Häusern trennen, aber unbedingt weiter in Gadeland wohnen“, sagt Specht. Das Gesundheitszentrum könne sich zu einem neuen Zentrum des Stadtteils entwickeln, sagt der Bauingenieur, der selber in dem noch etwas dörflich strukturierten Gadeland aufgewachsen ist.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Klagen vieler anderer Bauherren und Unternehmer über träge Behörden teilt Entwickler Specht ausdrücklich nicht. Vom Start der Planung bis zum Baubeginn dauerte es zweieinhalb Jahre, obwohl ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wurde. Specht: „Das ging alles sehr flott. Auch der Stadtteilbeirat hat mich unterstützt.“