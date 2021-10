Gas und Fernwärme werden in Neumünster deutlich teurer

Neumünster

Der Weltmarkt spielt verrückt, die Energiepreise steigen ständig. Was man schon länger an der Tankstelle feststellen kann, wird sich jetzt auch bei den Heizkosten bemerkbar machen. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) erhöhen die Preise deutlich, puffern aber nach ihren Angaben sogar noch einiges ab. Die Strompreise dürften in der nächsten Preisrunde bald folgen.

„Die Verdreifachung des Großhandelspreises für Erdgas hat nun auch Auswirkungen auf unsere Gas- und Fernwärmepreise“, sagt SWN-Vertriebsleiter Christian Hauschild. Und das, obwohl die SWN-Fernwärme zum Großteil aus Abwärme der Müllverbrennung TEV besteht; zusätzlich muss in den Wintermonaten Wärme aus Kohle und Gas gewonnen werden.

9,6 Prozent mehr für Fernwärme in Neumünster

„Durch den überwiegenden Einsatz von Abfall als Ersatzbrennstoff in unserem Kraftwerk können wir die immensen Preissteigerungen für unsere Fernwärme-Kunden teilweise abfangen. Dennoch macht sich der Preisanstieg von Gas und Kohle bemerkbar“, erklärt Christian Hauschild. Auch der Grundpreis steigt bei der Fernwärme. Die letzte Erhöhung des Grundpreises habe es 2019 gegeben. Davor sei er über 20 Jahre lang konstant gewesen, betonen die SWN.

Der Verbrauchspreis für Fernwärme mit Heizwasserversorgung steigt zum 1. November um 8,62 Euro je Megawattstunde auf 97,39 Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Die Auswirkungen auf die Gesamtkosten für den Kunden sind individuell sehr unterschiedlich. Für einen Durchschnittshaushalt mit Heizwasseranschluss und einem Jahresverbrauch von 20 Megawattstunden beträgt die monatliche Mehrbelastung 15,53 Euro brutto oder 9,6 Prozent, haben die SWN ausgerechnet.

Für die Gas-Kunden sieht es nun so aus: Der Arbeitspreis für SWN-Gas Premium steigt zum 1. Dezember um 1,96 Cent auf 8,18 Cent pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. Der Grundpreis bleibt stabil. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet das monatliche Mehrkosten von 32,67 Euro brutto – also fast 400 Euro im Jahr oder knapp 28 Prozent mehr.

Gas wird in Neumünster fast 28 Prozent teurer

Grund für die enormen Preissteigerungen sind vor allem höhere Beschaffungskosten. Der Großhandelspreis für Erdgas betrug Ende September rund 57 Euro je Megawattstunde, ein gutes Jahr zuvor waren es noch 15 Euro. Die SWN haben aber nach eigenen Angaben aus früheren Fehlern beim Einkauf und der Preisgestaltung gelernt und kaufen nun längerfristig ein. Dadurch könnten sie die immensen Preissteigerungen teilweise abfangen, so SWN-Sprecher Niklas Grewe. Andere Energieunternehmen schlügen noch härter zu oder nähmen, wie etwa Eon, derzeit gar keine neuen Gaskunden an, weil die Preise kaum zu kalkulieren seien.

Weil der Gaspreis noch stärker steigt als die Fernwärme, gibt es nach Einschätzung der SWN jetzt eine neue Situation in Neumünster: Die Beheizung der Wohnung mit Fernwärme wird jetzt auf einmal günstiger als mit Gas.

Über der Zukunft des Strompreise wird an der Bismarckstraße noch gegrübelt; eine solide Prognose lasse sich hier noch nicht treffen. „Aber voraussichtlich werden wir auch die Strompreise bald anpassen müssen“, sagt SWN-Sprecher Niklas Grewe.