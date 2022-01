Gehbehinderte in Neumünster im Fahrstuhl ausgeraubt

Neumünster

Eine 58-jährige gehbehinderte Frau betrat am Mittwoch um 12.30 Uhr mit ihrem Rollator den Fahrstuhl des Hochhauses an der Dithmarscher Straße. Mit ihr stieg ein Mann in den Fahrstuhl, den sie nicht kannte.

Als die Fahrstuhltür geschlossen war und der Fahrstuhl anfuhr, schubste der Mann die Frau plötzlich so sehr, dass sie zur Seite fiel. Als sie am Boden lag, nahm sich der Mann ihre Geldbörse aus dem Rollator und stieg beim ersten Halt aus dem Fahrstuhl aus.

Die Frau musste ins Krankenhaus Neumünster gebracht werden

Eine Bewohnerin des Hauses hörte die Frau um Hilfe rufen und half ihr aus dem Fahrstuhl. Die Frau wurde leicht am Kopf verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Neumünster gebracht werden, wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilte.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß war. Er soll eine schlanke Statur haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen: Wem ist am 19. Januar gegen 12.30 Uhr in der Dithmarscher Straße und Umgebung etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 04321-9450 oder an den Polizeiruf 110 erbeten.