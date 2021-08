Geräusche verraten Werkzeug-Diebe in Neumünster

Neumünster

Die Polizei in Neumünster hat in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr einen 37-jährigen Mann festgenommen, der in der Feldstraße von einem Pritschenwagen Werkzeug stehlen wollte. Ihn erwartet eine Anklage wegen schweren Diebstahls. Ein zweiter Täter konnte flüchten.

Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte der Tatverdächtige noch in der Nähe des Tatorts von Polizeibeamten festgenommen werden. Der aufmerksame Anlieger hatte vor seiner Wohnung Geräusche gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei Männer, die sich an einem Pritschenwagen zu schaffen machten, so die Polizei.

Polizei sucht weitere Zeugen

Als kurze Zeit später die Streifenwagenbesatzungen in der Feldstraße eintrafen, flüchteten die beiden Männer sofort auf Fahrrädern. Der 37-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts gestellt. Der zweite Mann konnte unerkannt fliehen.

Daher sucht die Polizei Neumünster noch nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diejenigen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum zweiten Täter machen können, sollten sich unter Tel. 04321/9450 bei der Polizei in Neumünster melden.