Neumünster

Die Zahlen sind erschreckend: Im Jahr 2020 suchten allein in Neumünster 301 Frauen und 212 Kinder die Hilfe im Notruf und im Frauenhaus. 146 Frauen wurden Opfer von körperlicher Gewalt und 89 nach sexualisierter Gewalt. „Das sind 301 Frauen zu viel! Und das sind nur die bekannt gewordenen Fälle. Die Dunkelziffer soll zehn- bis zwölfmal höher sein“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann am Donnerstag.

Das Frauenhaus Neumünster nahm im vergangenen Jahr 66 Frauen und 69 Kinder in ihren Schutzräumen auf. Aber 206 Frauen und 292 Kinder mussten aus Platzgründen abgewiesen werden, sagte Melinda Carstensen vom Frauenhaus. Sie und einige ihrer Mitstreiterinnen klärten auf dem Großflecken über dieses brisante Thema auf. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung, Michaela Zöllner, begrüßte dort die Gäste.

Zum 18. Mal gibt es auch die landesweite Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ der Landesinnung des Bäckerhandwerks. Mehrere Bäckereien geben in der Aktionswoche (22. bis 27. November) zusammen etwa 40.000 Brötchentüten an Kundinnen und Kunden aus. Beteiligt sind in Neumünster die Betriebe Andresen, Michely, De Buurn Bäcker, Heimann in der Justizvollzugsanstalt, Kohls und Tackmann.

Ein besonderer Hingucker in diesem Jahr ist die grafische Gestaltung von zwei Linienbussen der Stadtwerke Neumünster – mit der Botschaft: „Du bist nicht allein“. Sie fahren in den kommenden sechs Monaten mit den Telefonnummern des Frauenhauses, des Notrufs Neumünster und der Polizei durch die Stadt. „Vielleicht hilft eine dieser Nummern nur einer Frau, dann hätte es sich doch schon gelohnt“, sagte Sonja Kessal von den SWN-Verkehrsbetrieben.

Mo-Corazon Seehawer vom Notruf räumte mit einigen Mythen über Gewalt gegen Frauen auf. „Die passiert nicht nur in sozial benachteiligten Schichten, sondern in allen Teilen der Gesellschaft. Und sie kommt auch nicht selten vor, wie häufig behauptet wird“, sagte sie. Jede vierte Frau in Deutschland erlebe mindestens einmal im Leben Gewalt durch ihren eigenen (oder früheren) Partner.

Im Foyer des Rathauses ist außerdem bis zum 3. Dezember eine Ausstellung des Frauenhauses Neumünster zu sehen. Sie heißt „Gepackt! Aufbruch in ein neues Leben“.