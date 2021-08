Neumünster

Die Musiklegende aus Dänemark kommt in den Norden: Bei ihrem neuen Konzertabend präsentiert Gitte Haenning eine Vielzahl ihrer Lieblingslieder. Für das Konzert in der Stadthalle Neumünster am 4. September (20 Uhr) gibt es noch Eintrittskarten.

Gitte hat ihr Repertoire ausgeweitet

Seit sie 1963 mit „Ich will ´nen Cowboy als Mann“ ihren ersten großen Hit landete, ist Gitte Haennings Musik in den deutschen Schlagercharts durchgehend präsent. Auch viele weitere Lieder, etwa „Ich will alles“ und „Freu dich bloß nicht zu früh“, haben viel Erfolg. Die mittlerweile 75-Jährige zählt über die Jahrzehnte zu den beliebtesten Sängerinnen der Deutschen.

Inzwischen widmet sich Gitte Haenning jedoch nicht mehr nur dem Schlager, sondern hat ihr Repertoire auf die Bereiche Blues, Jazz, Musical und dänische Volkslieder ausgeweitet. Millionen verkaufter Platten und diverse Auszeichnungen zeugen von ihrem Erfolg. Sie wird in Neumünster von ihrer Band begleitet.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.spassimnorden.de. Sie kosten ab 55,25 Euro.