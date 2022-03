In das Modellprojekt „Green Grevenkrug“ kommt Bewegung: Mit einer Baumpflanzaktion rückt die Unternehmensgruppe Glindemann das Interesse auf das geplante Öko-Wohngebiet. Demnächst sollen dazu erste Ideen in der Gemeinde vorgestellt werden. Nicht locker lassen will die Firma beim Thema Kiesabbau.