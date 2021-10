Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ lockt weiter Spaziergänger und Touristen an die Kiellinie. Das Interesse an dem Schiff ist groß. Die Besatzung hat jedoch keine Zeit für Besuche. Am 10. November soll die erste große Reise seit der Werftzeit starten. Ziel: die Kanarischen Inseln.