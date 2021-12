Gottesdienste an Heiligabend in Neumünster: Wann Ihre Kirche feiert

Neumünster

Die Kirchen in Neumünster bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor, an Heiligabend dürfte es wieder voll werden in den Gottesdiensten. Um den Menschen zusätzliche Sicherheit zu gewähren, setzen viele Gemeinden auf 3G oder 2G. Ausnahmen soll es für Minderjährige geben.

3G und 2G: Viele Gemeinden passen an Weihnachten Corona-Regeln an

Die Landesverordnung sieht derzeit für Gottesdienste vor: Maximal halbe Auslastung der Kirchen, Maskenpflicht, Einhaltung der Abstände – allerdings mit 0G, also ohne Impf-, Genesenen- oder Testnachweis. Die Rechtslage könnte sich jedoch noch vor Weihnachten abhängig von der Corona-Lage in Neumünster ändern. Viele Gemeinden verschärfen dennoch jetzt bereits die Hygieneregelungen und wollen an den Eingängen 3G- oder 2G-Nachweise kontrollieren. Schließlich sagt der Neumünsteraner Propst Stefan Block: „Niemand soll Angst haben müssen in den Kirchen an Weihnachten.“ Daher seien Einschränkungen notwendig.

Die aktuell geplanten Gottesdienste – ob 0G, 3G oder 2G – haben wir Ihnen in einer interaktiven Karte aufgelistet. Dafür klicken Sie bitte Ihre Gemeinde an, die Daten stehen in der Beschreibung. Bitte beachten Sie, dass die Angaben nicht verbindlich sind und sich noch ändern können. Für weitere Informationen zu den Gottesdiensten wenden Sie sich bitte an die Gemeinden.

Zusätzlich zu den Gottesdiensten in den Kirchen bieten viele Gemeinden kreative Lösungen an, um alle Menschen am Weihnachtsfest teilhaben zu lassen. Schließlich wisse man nicht, wie viele Menschen wirklich kommen, so Block. Wer sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage unsicher fühlt, könne Open-Air-Gottesdienste an der frischen Luft oder Livestreams im eigenen Wohnzimmer verfolgen. Ausnahmeregelungen gelten vielerorts für Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig im laufenden Unterricht getestet werden.