Großalarm in Neumünster: Feuer in Landesunterkunft für Flüchtlinge

Neumünster

Großeinsatz der Feuerwehr in Neumünster: Gegen 14.30 Uhr hat am Mittwoch eine Wohnung in einem Wohnblock der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Neumünster in Flammen gestanden.

Berufsfeuerwehr und Polizei lösten Großalarm aus. Am Haart war vor der Erstaufnahme eine Fahrspur gesperrt. Durch eines der hinteren Tore konnten die Helfer auf das Gelände in Neumünster gelangen.

Feuer in Neumünster: Brand in Landesunterkunft für Flüchtlinge

Aus zwei Fenstern der Wohnung schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel. „Fünf Menschen wurden bei dem Brand verletzt und mit Rauchvergiftungen behandelt“, sagte Wolfgang Kossert, Sprecher des Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge.

Nach kurzer Zeit hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Viele der mehrere Hundert Bewohnerinnen und Bewohner der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster wurden aus ihren Wohnblöcken geholt und hielten sich während des Großeinsatzes auf den Rasenflächen innerhalb der Einrichtung auf.

Kripo ermittelt nach Feuer in Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster

In der zentralen Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster des Landes Schleswig-Holstein sind mehr als 500 Flüchtlinge untergebracht. Wie viele Menschen nun in andere Unterkünfte verlegt werden müssen, stand am Nachmittag nach Aussagen von Wolfgang Kossert noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist unklar.