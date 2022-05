„Die ganze Welt in kleinen Steinen“ macht Halt in der Holsten-Galerie Neumünster. Diese Sonderausstellung ist ein Anziehungspunkt für kleine und große Freunde von Lego-Steinen. Vom 12. bis zum 28. Mai sind in dem Einkaufszentrum auch spektakuläre Großobjekte zu bestaunen.