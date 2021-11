Neumünster

So sollte es einfach nicht mehr weitergehen: Die Bereitschaft, Sanitäter, die Jugendlichen und alle anderen ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sollen nicht mehr über das ganze Stadtgebiet von Neumünster verstreut sein und sich in zugigen Fahrzeughallen hinter mobilen Wänden für den Einsatz umziehen müssen. Jetzt wird gemauert: Das DRK baut für drei Millionen Euro ein Zuhause für das Ehrenamt. Am Freitag wurde der Grundstein gelegt.

Die neue DRK-Präsidentin Carén Krebs hat als Unternehmerin schon an vielen Grundsteinlegungen teilgenommen. „Aber selber gemacht habe ich das noch nie. Ich bin ein bisschen aufgeregt“, sagte sie, als sie in der künftigen Fahrzeughalle des neuen Gebäudes an der Bachstraße stand.

Die Kupferrohre werden im Fundament einbetoniert. Quelle: Thorsten Geil

Gemeinsam mit Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger, DRK-Vorstand Sven Lorenz und dem Bereitschaftsleiter Oliver Hushahn füllte Carén Krebs die Zeitkapsel aus Kupfer und brachte sie in das Fundament ein. Baupläne, aktuelle Zeitungen und ein Playmobil-DRK-Männchen sollen in (mindestens) 100 Jahren, wenn das Gebäude vielleicht einmal abgerissen wird, die Menschen an die heutige Zeit erinnern.

Der zweigeschossige Bau wird auf einem 5500 Quadratmeter großen Grundstück in der direkten Nachbarschaft des Gefahrenabwehrzentrums errichtet. Die Helferinnen und Helfer des DRK bekommen hier Schulungs- und Sanitärräume, Werkstatt, Wäscherei, Materiallager, Büros und eine vernünftige Halle für ihre Fahrzeuge. Auf zwei Geschossen entstehen 825 Quadratmeter Nutzfläche. Einweihung soll im August 2022 gefeiert werden.

Bevor der Hochbau beginnen konnte, musste das Grundstück (ein Teil der ehemaligen Hindenburg-Kaserne) erst aufwändig vom Milzbrand saniert werden. Auch der Kampfmittelräumdienst hatte genau hingeschaut, was hier im Untergrund schlummern könnte.

Caren Krebs, Präsidentin DRK Neumünster Quelle: Thorsten Geil

Carén Krebs würdigte die rund 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK Neumünster. „Wenn die Böcklersiedlung wegen einer Bombenentschärfung geräumt werden muss, sind sie ebenso da wie bei dem Großbrand am Holsatenring. Es geht nicht nur um praktische Hilfe, sondern immer auch um Zuspruch und Trost für die Menschen. Ich bin total stolz auf diese Truppe“, sagte die frisch gewählte Präsidentin.

Das DRK Neumünster stemmt das Ehrenamtszentrum ohne Zuschüsse

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger lobte das Bauprojekt und drückte ihre Wertschätzung für die Ehrenamtler in ihrer Stadt aus. „Ohne Sie würde in Neumünster vieles überhaupt nicht funktionieren. Ich finde es toll, dass das DRK dieses Projekt hier umsetzt“, sagte sie und lobte, dass die Räume auch für Blutspendeaktionen und Stadtteilbeiratssitzungen gedacht seien.

Das Projekt Ehrenamtszentrum liegt nach Auskunft von DRK-Vorstand Sven Lorenz im Zeit- und Kostenplan. Die drei Millionen Euro Gesamtkosten stammen aus Eigenmitteln und aus vielen Spenden. „Das stemmen wir allein. Zuschüsse bekommen wir nicht“, sagte er. Die Pläne gibt es nach Auskunft des DRK-Bereitschaftsleiters Oliver Hushahn schon seit zehn Jahren: „Und wir freuen uns alle sehr auf unser neues Zuhause!“