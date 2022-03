Das Vergabeverfahren für den geplanten Neubau in der Hans-Brüggemann-Schule (HBS) in Bordesholm kann wohl starten – trotz Bauchgrummeln in der Ortspolitik. 2,745 Millionen Euro sollen investiert werden, als Einzugstermin wird das Jahr 2024 angepeilt. Einen „Run“ erlebt die HBS aber schon jetzt.