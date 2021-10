Hans-Fallada-Preis in Neumünster für Arezu Weitholz

Neumünster

Der Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster geht an die deutsche Journalistin, Lyrikerin und Schriftstellerin Arezu Weitholz (53). Die Jury würdigt damit besonders ihren 2020 erschienenen Roman „Beinahe Alaska“, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

Der Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster wird seit 1981 zweijährlich verliehen. Er ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert und soll am 10. März 2022 auf einer feierlichen Abendveranstaltung an die 20. Preisträgerin Arezu Weitholz überreicht werden. Die Autorin reiht sich damit in eine Reihe klangvoller Namen ein; unter den Preisträgern sind Günter Grass, Ralph Giordano, Sten Nadolny, Lukas Bärfuss oder auch Wolfgang Herrndorf.

Zuletzt hatte Sasa Stanisic den Preis 2020 erhalten. 2016 war Jonas Lüscher der Preisträger; er wusste zuvor nicht einmal, wo Neumünster liegt.

„Beinahe Alaska“ ist die Schilderung einer Expeditionskreuzfahrt durch die Nordwestpassage. „In dem Werk verbinden sich die konzentrierte Darstellung der unverfügbaren arktischen Natur mit sarkastisch-komischen Sozialstudien der Schiffsgesellschaft und klug beobachteten Landgängen in fremde Kulturen“, wie die Jury befand.

Passend zur reduzierten Landschaft habe die Autorin einen Text geschrieben, „der vieles ausspart, weglässt, allenfalls andeutet und dem es auf diese Weise gelingt, nicht nur einen klar umrissenen Weltausschnitt zu zeigen, sondern diesen in großer Schlichtheit und Ruhe auch durchlässig zu machen für existentielle Fragen“, so die Jury.

Autorin schreibt auch Songtexte für Grönemeyer und Udo Lindenberg

Arezu Weitholz wurde 1968 geboren, wuchs in Niedersachsen auf und machte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Bankkauffrau, bevor sie Wirtschaftswissenschaften in Hannover studierte. Seit den 1990er-Jahren arbeitet sie als Journalistin für verschiedene Magazine und überregionale Tageszeitungen (unter anderen Max, SZ-Magazin, Spiegel Spezial).

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daneben schrieb und redigierte sie zahlreiche Songtexte für deutschsprachige Musiker wie Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen oder Udo Lindenberg. Arezu Weitholz debütierte literarisch mit dem Lyrikband „Mein lieber Fisch: vierundvierzig Fischgedichte“ (2010). Ihr erster Roman „Wenn die Nacht am stillsten ist“ erschien 2012. Auch als Illustratorin hat sie sich einen Namen gemacht.

Alle Gewinner des Hans-Fallada-Preises der Stadt Neumünster

2020: Sasa Stanisić

2018: Sandra Hoffmann

2016: Jonas Lüscher

2014: Jenny Erpenbeck

2012: Wolfgang Herrndorf

2010: Lukas Bärfuss

2008: Ralf Rothmann

2006: Iris Hanika

2004: Wilhelm Genazino

2002: Birgit Vanderbeke

2000: Thomas Brussig

1998: Bernhard Schlink

1996: Günter Grass

1993: Helga Schubert

1990: Jurek Becker

1988: Ralph Giordano

1985: Sten Nadolny

1983: Ludwig Fels

1981: Erich Loest