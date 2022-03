Neumünster

Wenn sie schon einmal in Neumünster ist, dann will sie auch ein paar Tage bleiben: Die Berliner Autorin und Journalistin Arezu Weitholz (53) hatte am Donnerstag eine kurze Anreise zur Verleihung des Hans-Fallada-Preises der Stadt Neumünster, sie verbringt gerade ein paar Tage in ihrer Ferienwohnung in Bosau am Plöner See. „Und dann gucke ich mir Neumünster etwas genauer an“, sagte sie.

Die Jury des alle zwei Jahre verliehenen Fallada-Preises hat sie zur 20. Preisträgerin gemacht und damit ihren Roman „Beinahe Alaska“ gewürdigt. Am Donnerstagabend sollte Oberbürgermeister Tobias Bergmann ihr den Preis in festlichem Rahmen im Theater in der Stadthalle überreichen – und dazu den Scheck über das Preisgeld von 10 000 Euro.

Neue Hans-Fallada-Preisträgerin: Arezu Weitholz sitzt auf der Mauer vor dem Rathaus in Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

„Mein Mann und ich waren vor ein paar Jahren in Neumünster und haben hier einen Gebrauchtwagen gekauft und dann auch noch einen Gartenstuhl mitgenommen. Aber sonst hatte ich noch keine große Berührungspunkte mit Neumünster“, sagt die sympathische Schriftstellerin in einem Pressegespräch.

Arezu Weitholz kam 1968 als Kind ausländischer Studenten in Hannover zur Welt und ist bei einer deutschen Familie in Niedersachsen aufgewachsen. „Ich bin schon sehr, sehr deutsch“, sagt sie lachend. Nach Abitur, Banklehre und einigen Semestern Wirtschaftswissenschaften in Hannover wechselte sie in den Journalismus.

Arezu Weitholz schrieb Songtexte für Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg

Seit den 90er Jahren arbeitet sie für verschiedene Magazine und überregionale Tageszeitungen. Daneben schrieb und redigierte sie zahlreiche Liedtexte für Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen oder Udo Lindenberg.

Arezu Weitholz debütierte literarisch mit dem Lyrikband „Mein lieber Fisch: vierundvierzig Fischgedichte“ (2010). Ihr erster Roman, „Wenn die Nacht am stillsten ist“, erschien 2012. Das nun preisgekrönte Werk „Beinahe Alaska“ erschien 2020.

„Beinahe Alaska“ ist die Schilderung einer Expeditionskreuzfahrt durch die Nordwestpassage. Die Erzählerin beobachtet ihre Mitreisenden sehr genau, beschreibt die Absurdität der Landgänge und stellt im Laufe der Reise fest, dass der Trick beim Reisen (und im Leben) im Beinahe-Ankommen besteht. Der melancholische, oft ironische Erzählstil ist ein literarischer Genuss – auch durch Sätze wie diesen: „Menschen sind wie Eisberge. Von den meisten sieht man nur ein Siebtel.“

"Menschen sind wie Eisberge. Von den meisten sieht man nur ein Siebtel"

„Ich habe drei Jahre an dem Roman gearbeitet und sehr penibel journalistisch recherchiert, bin zweimal in die Arktis gefahren. Sogar die im Roman beschriebene Reiseroute habe ich später der Reederei vorgelegt und gefragt, ob das alles plausibel ist“, sagt sie. In dem Buch beschreibt Arezu Weitholz nicht sich selbst, aber die Ich-Erzählerin habe durchaus einige Züge von ihr.

Der Erfolg ihres Romans hat Arezu Weitholz überrascht. „Es ist in der Pandemie erschienen, und ich dachte, nun wollten die Menschen lieber etwas Fröhliches lesen. Umso mehr freut es mich natürlich“, sagt sie. Ihr Erzählstil wurde in einer Buch-Rezension mit dem von Walter Kempowski verglichen. „Da war ich so stolz, das glauben Sie gar nicht! Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich wasche jetzt nicht mehr ab“, sagt sie und schüttelt sich vor Lachen.

In der Entstehung war „Beinahe Alaska“ demnach irgendwann dreimal so dick wie am Ende. „Ich habe dann gekürzt und verdichtet“, berichtet sie – und überlegt gerade, ob sie eine Fortsetzung schreiben sollte.

Wenn Arezu Weitholz in den nächsten Tagen mit ihrem Mann durch Neumünster streift, will sie keinen Stadtplan dabei haben: „Ich frage gern nach dem Weg und freue mich auf das, was ich hinter der nächsten Häuserecke Neues entdecken kann.“