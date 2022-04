Neumünster

Am Gründonnerstag liefen die Geschäfte auf dem Wochenmarkt Neumünster einmal wieder von allein; die Menschen kauften frische Waren für das lange Wochenende ein. Aber sonst ist der Besuch auf dem Großflecken in den vergangenen Monaten spürbar zurückgegangen – und die Markthändler merken das auch in der Kasse.

„Über alle Branchen hinweg schätze ich den Umsatzrückgang auf mindestens 20 Prozent. Manche trifft es härter, andere weniger. Die Kundinnen und Kunden halten ihr Geld zusammen, kaufen gezielter und im Zweifel etwas weniger ein“, sagte Stefan Wegener, Sprecher der Marktbeschicker von Neumünster, auf Anfrage.

Frische Waren auf dem Wochenmarkt in Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

Ein Händler berichtete von 30 Prozent Umsatzrückgang bei Obst und Gemüse. Er versucht, seine Kosten zu senken und möglichst zu sparen, hat tageweise eine Verkäuferin weniger am Stand, fährt auf der Autobahn nur noch mit Tempo 100 und nicht mehr 130. Man könne die Preissteigerungen ja gar nicht mehr auf den Kunden umlegen, wer solle das noch bezahlen? „Ich bin sehr gespannt auf die Spargelsaison und den Preis, den wir dafür verlangen müssen. Hoffentlich geht das nicht in die Hose“, sagte der langjährige Marktbeschicker.

Besonders bei edlen, teuren Produkten halten Kunden sich zurück

Die Händlerinnen und Händler sehen sich längst gezwungen, ihre Kostensteigerungen zumindest teilweise an den Kunden weiterzureichen, aber das funktioniert nur begrenzt. Wenn das Produkt zu teuer wird, kaufen die Kundinnen und Kunden es halt nicht. Besonders bei edlen, teuren Produkten halten sie sich merklich zurück – was die Einkaufsplanung für die Händler noch schwerer macht, damit abends keine Lebensmittel weggeworfen werden müssen.

Markthändler Stefan Wegener Quelle: Thorsten Geil

Stefan Wegener hat absolutes Verständnis für das Verhalten der Kunden, denn schließlich merkt er selber auch, wie seine eigenen Kosten für Diesel, Energie und im Wareneinkauf explodiert sind.

„Roastbeef zum Beispiel hat sich seit Weihnachten im Einkauf nahezu verdoppelt. Und in 38 Jahren Selbstständigkeit habe ich bei Wurst noch nie Tagespreise gemacht – jetzt muss ich das. Die Preise ändern sich täglich“, sagt Wegener, der Inhaber der „Bordesholmer Wurstspezialitäten“.

Er sieht auch zumindest mittelfristig keine Entspannung der Situation, und manchmal glaubt er, es wird sogar alles noch schlimmer. Derzeit wird ja überwiegend noch die Ernte von 2021 verkauft – als die Welt noch halbwegs in Ordnung war und vor allem kein Krieg in der Ukraine herrschte. „Aber was wird im Sommer und Herbst? Die nächste Ernte fahren die Bauern mit viel höheren Dieselpreisen als vor einem Jahr ein“, sagt Wegener.

Der langjährige Sprecher der Markthändlerinnen und -händler von Neumünster versucht, auch das Positive zu sehen: „Vielleicht müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass das ,Immer weiter, immer billiger’ nicht mehr funktioniert. Und wenn die Kunden gezielter einkaufen und am Ende weniger Lebensmittel wegwerfen, hat das ja durchaus auch seine Vorteile.“

Am Ostersonnabend bieten die Händlerinnen und Händler ihre frischen Waren von 8 bis 13 Uhr auf dem Großflecken-Markt in Neumünster an.