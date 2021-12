Neumünster

„Das Ehrenamt muss weiter gestärkt werden – am besten flächendeckend in Schleswig-Holstein“, sagt Andreas Bitzer, Schulleiter der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster zur Auszeichnung bei der „Helfenden Hand“. Mit einem Feuerwehrprojekt in der Unterstufe füllt das Berufliche Bildungszentrum die Philosophie seit diesem Schuljahr mit Leben.

„Helfende Hand“: Bundesinnenministerium zeichnet Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster aus

Und das kommt auch beim Bundesinnenministerium in Berlin gut an: Zu Beginn der Woche wurde die Walther-Lehmkuhl-Schule bei der Verleihung des Förderpreises „Helfende Hand“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Nachwuchsarbeit“ belegte das Projekt aus Neumünster den dritten Platz, der mit 4000 Euro dotiert ist.

Die Begeisterung für das Ehrenamt lebt Bitzer an seiner Schule vor, engagiert sich selbst seit mehr als 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. In Abstimmung mit den zuständigen Landesministerien integrierte er in der Unterstufe der Walther-Lehmkuhl-Schule das Fach „Feuerwehrtechnik“. Es ergänzt die bisher unterrichteten Einheiten in der Elektrotechnik und befähigt Schülerinnen und Schüler nach einem halben Jahr, bei begleiteten Feuerwehreinsätzen zu unterstützen. Die sogenannte „Truppmann-Ausbildung“ gilt als erster Grundlehrgang für Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren.

Projekt soll Nachwuchs für das Ehrenamt begeistern

Bitzer freut sich über die Auszeichnung. Sie sei eine hervorragende Gelegenheit, das Angebot bekannter zu machen und für den Nachwuchsbedarf im Ehrenamt zu sensibilisieren. Auch weitere Schulen würde er gerne für das Projekt, für das in Neumünster unter anderem auch ein Tanklöschfahrzeug zur Verfügung steht, gewinnen. Das Preisgeld solle in Ausrüstungsgegenstände investiert werden, um die Ausbildung weiter zu verbessern. Zudem sei die Anschaffung von Poloshirts mit einem eigenen Logo für das Feuerwehrprojekt geplant, um die Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrgang und den Zusammenhalt untereinander zu stärken.

Dass das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz in Zukunft weiterhin dringend benötigt wird, sagt auch Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Er erklärte bei der Verleihung: „Gerade die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es für uns ist, ein gut aufgestelltes Ehrenamt zu haben.“ Ein weiterer Beleg für die Bedeutung freiwilligen Engagements sei die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer. „Die Menschen, die hier alles stehen und liegen ließen, um anderen zu helfen, zeigen gelebte Solidarität, auf die wir alle stolz sein können“, so Mayer.

Bevölkerungsschutz braucht engagierte Freiwillige

Der Förderpreis „Helfende Hand“ wurde dieses Jahr bereits zum 13. Mal verliehen. Das Ziel ist, Projekte hervorzuheben, die den Nachwuchs für ehrenamtliche Organisationen im Bevölkerungsschutz begeistern. Vor dem Hintergrund zu erwartender demografischer Veränderungen sei dies besonders wichtig.

Dieses Jahr gingen 276 Bewerbungen in den drei Kategorien Unterstützung des Ehrenamts, Nachwuchsarbeit und Innovative Konzepte ein. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage fand die Verleihung online per Livestream statt.