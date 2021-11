Neumünster

Die CDU-Mitglieder aus Neumünster und der Nachbargemeinde Boostedt (Kreis Segeberg) sind aufgerufen, am Freitag (12. November) ihren Kandidaten für die Landtagswahl im Mai 2022 aufzustellen. Neumünsters Kreisvorsitzender Hauke Hansen und der Arzt Dirk-Justus Hentschel bewerben sich.

Hauke Hansen. Quelle: Thorsten Geil

Hauke Hansen (42) wirbt in seiner Kandidatur unter anderem mit seiner Verbundenheit zu Neumünster: Er sei hier geboren und aufgewachsen, immer vor Ort geblieben und lebe mit Frau und Kind in Padenstedt-Kamp. Hansen ist Beamter im gehobenen Dienst im Finanzamt Neumünster. Er möchte sich im Landtag besonders für solide Finanzen und bessere digitale Bedingungen in den Schulen einsetzen.

Hentschel kandidiert seit 20 Jahren immer wieder

Dirk-Justus Hentschel (62), Arzt und vierfacher Familienvater aus dem Stadtteil Einfeld, wirft auch seinen Hut in den Ring. Es gab in den vergangenen 20 Jahren in der Neumünster-CDU kaum eine Kandidatur, bei der er nicht antrat – und krachend verlor. Er betont in seiner Bewerbung, dass die Trennung von Parteiämtern und Mandaten dafür entscheidend dafür sein werde, „dass die Menschen wieder ihr Vertrauen zur CDU finden werden“. Und Hentschel bewirbt sich diesmal mit dem Versprechen: „Ich werde den Wahlkreis 11 für die CDU gewinnen.“

Karin Prien hat in Neumünster zurückgezogen

Der Noch-Abgeordnete Wolf Rüdiger Fehrs, der 2017 in Neumünster direkt gewonnen hatte, bewirbt sich nicht noch einmal. Das hatte er nach den Querelen innerhalb der Neumünster-CDU bereits angekündigt. Nach seinem Rücktritt als CDU-Kreisvorsitzender war Hauke Hansen im Juni zum Nachfolger gewählt worden. Bildungsministerin Karin Prien, die sich in Neumünster eigentlich um das Landtagsmandat bemühen wollte, hatte vergangene Woche zurückgezogen und sich hinter Hauke Hansen gestellt.

Der CDU-Kreisvorstand hat vor der Mitgliederversammlung keine Empfehlung für einen der beiden Bewerber ausgesprochen. „Ich habe dazu ganz bewusst keine Abstimmung herbeigeführt. Es gehört sich meiner Meinung nach nicht, als Vorsitzender das Gremium durch eine nicht erforderliche Empfehlung für die eigene Person zu instrumentalisieren“, sagte Hauke Hansen – und fügte hinzu: „auch wenn die Abstimmung höchstwahrscheinlich zu meinen Gunsten ausgegangen wäre“.

Weitere Frauen und Männer können noch auf der Versammlung (Freitag, 18.30 Uhr in den Holstenhallen) ihre Kandidatur erklären. Stimmberechtigt sind alle Parteimitglieder, die im Wahlkreis 11 ihren Hauptwohnsitz haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Der CDU-Kandidat bekommt es bei der Landtagswahl unter anderem mit der Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber zu tun. Sie wurde bereits wieder von der SPD nominiert.