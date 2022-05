Herzinfarkt: In Neumünster können jetzt mehr Menschen überleben

Neumünster

Bislang mussten manche Patientinnen und Patienten mit Herzbeschwerden mehrere Tage warten, bis sie im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) mit einem Herzkatheter untersucht werden konnten. „Das galt natürlich nicht für Notfälle, die wurden sofort behandelt, aber die Wartezeiten für andere Patienten waren für uns nicht akzeptabel“, sagte Prof. Dr. Andreas Schuchert, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin.

Darum wurde gehandelt: Deutlich früher als geplant wurde jetzt ein nagelneues Herzkatheterlabor in Betrieb genommen, das auf dem absolut aktuellsten Stand der Technik ist und die Kapazität der Behandlungen verdoppelt hat.

FEK Neumünster investiert 1,8 Millionen Euro für Herzpatienten

Der Herzinfarkt ist ein Angstszenario vieler Menschen. Wenn der Verdacht besteht, dass das Herz nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt werden kann, ist höchste Eile geboten, und die verstopften Herzkranzgefäße müssen geöffnet werden. Diese Möglichkeit hat das FEK jetzt ausgebaut.

Das neue Katheterlabor bietet zwei Messplätze statt einem und zwei zusätzliche Räume für Vor- und Nachbereitung der Patienten. Rund 1,8 Millionen Euro hat die Klinik dafür aus Eigenmitteln investiert.

Lesen Sie auch 20 Jahre Lebensretter bei Herzinfarkt in Neumünster

„Dieser Schritt trägt der positiven Entwicklung der Kardiologie im FEK Rechnung und vor allem dem Wunsch der Neumünsteraner nach einer rund um die Uhr verlässlichen Behandlung in der Stadt – und nicht in Kiel oder Lübeck“, sagte FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf, als sie das neue Labor vorstellte. Sie hatte Ende 2021 mit den Führungskräften eine neue Medizinstrategie für ihr Haus entwickelt. Neue Zentren werden gebildet und Bereiche wie Kardiologie, Schlaganfallbehandlung und Traumatologie gestärkt.

Die neue Technik zeigt den Ärzten das Innere des Herzens auf ihren Monitoren (hier ein dreidimensionales Modell des linken Herz-Vorhofs – bei Vorhofflimmern). Quelle: FEK

Um die Untersuchungstische im neuen Labor bewegen sich zwei hochmoderne Röntgenanlagen und erstellen Röntgenfilme vom schlagenden Herzen. So können die Erkrankungen und verengten Gefäße sehr genau dargestellt werden.

Die Ärzte sehen auf ihren Bildschirmen sehr präzise und in 3D-Darstellung, wo genau sie mit dem Katheter sind und können dann die Stents setzen und entsprechende Schnitte und Verödungen machen. Die neuen Röntgengeräte belasten die Patienten auch mit weniger Röntgenstrahlen als die alten, und auch weniger Kontrastmittel muss gespritzt werden als vorher.

400 Herzinfarkte in Neumünster pro Jahr

Der Bedarf an Untersuchungen mit Kathetern ist in Neumünster gestiegen, weil Herzkrankheiten zunehmen. 2021 wurden am FEK 1468 solcher Untersuchungen gemacht, 189 Schrittmacher gelegt, und es gab 46 Verödungen im Herzen sowie 36 Vorhofverschlüsse zur Schlaganfallprophylaxe. Neben Infarkten haben immer mehr Patienten auch Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen. 2021 wurde im FEK das digitale EKG eingeführt.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pro Jahr kommen durchschnittlich 150 Menschen mit akuten Herzinfarkten ins FEK und weitere 250 mit subakuten (im Vorstadium). Prof. Schuchert: „Mit unseren neuen Möglichkeiten werden wir mehr Leben retten können und viele Leidenszeiten von Menschen verkürzen.“ Das habe sich auch schon in den ersten Wochen seit Inbetriebnahme gezeigt.

Dr. Björn Stöcker, Kardiologe und leitender Oberarzt, betont auch die gewonnene Aufenthaltsqualität für die Patienten: „Ich bin begeistert von den neuen Laboren. Sie sind größer, hell und freundlich und bieten unseren Patienten optimale Sicherheit mit einen großen Aufenthaltsbereich.“