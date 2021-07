Neumünster

655 neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Schleswig-Holstein sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler eingerückt, um mit gegen die Folgen des Hochwassers zu kämpfen. Sie erfahren dort viel Dankbarkeit, wie Neumünsters Stadtsprecher Stephan Beitz berichtet. Er ist ebenfalls nach Rheinland-Pfalz entsandt worden.

Der Kontingentwechsel verlief nach den Beobachtungen von Beitz reibungslos. Die Einsatzkräfte sind mit 170 Fahrzeugen im Bereitstellungsraum Windhagen in Rheinland-Pfalz eingerückt.

„Das, was wir hier leisten, ist wertvoll. Wir merken das, wenn wir vor Ort sind. Die Menschen hier haben oft alles verloren und sind dankbar für jede helfende Hand“, sagte Carsten Herzog aus Flensburg, Leiter des mobilen Führungsstabes. Das sieht auch Windhagens Ortsbürgermeister Martin Buchholz so. „Was für eine Woche“, sagte er bei der Verabschiedung der abreisenden Kräfte und bedankte sich herzlich für die Hilfeleistung aus dem Norden. „Eins haben wir in der vergangenen Woche gelernt: Wir sagen hier auch schon ’Moin’ untereinander“, sagte Buchholz unter großem Applaus der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.

Mit der Ablösung des ersten Kontingents wechselte auch die Stabsleitung der nördlichsten Hilfstruppen. Einsatzleiter sind jetzt Thomas Köstler, Chef der Berufsfeuerwehr Lübeck, und Carsten Herzog, Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Flensburg. Im ersten Kontingent hatte Marc Kutyniok von der Berufsfeuerwehr Neumünster den Hut auf.

Als Dankeschön für die Hilfeleistung überreichten Gemeindevertreter den abreisenden Helfern des ersten Kontingents aus Schleswig-Holstein Präsente und die Fahne des Landkreises Neuwied (vorn von links): Heino Lafrenz (Leiter der TEL Ostholstein), Marc Kutyniok (Berufsfeuerwehr Neumünster), Martin Guttchen (Berufsfeuerwehr Kiel). Dabei betonte Ortsbürgermeister Martin Buchholz: „Wir hoffen, die Fahne findet einen guten Patz in Schleswig-Holstein.“ Quelle: Florian Büh

„Das ist ein humanitärer Einsatz. Wir sind für die Bevölkerung da, packen an, wo wir gebraucht werden und versorgen die Menschen mit warmen Mahlzeiten“, sagte Thomas Köstler. Es gebe nach wie vor Gegenden ohne Strom- und Wasserversorgung. Zwei Verpflegungseinheiten liefern täglich 1500 Mahlzeiten von Windhagen aus in die Ortschaft Schuld, wo die meisten Kräfte eingesetzt sind.

Zudem wurde nach Angaben von Stephan Beitz das Team der psychosozialen Notfallversorgung um weitere sechs Seelsorger aufgestockt, die ausschließlich für die Bevölkerung da sind. Die Einsatzkräfte in Windhagen werden bereits seit vergangener Woche durch ein achtköpfiges Team betreut. „Was unsere Helferinnen und Helfer tagtäglich im Einsatzgebiet erleben, lässt sich oft schwer verarbeiten“, sagte Carsten Herzog.

2013 waren 58 Hilfskräfte aus Neumünster zur Bekämpfung der Elbeflut nach Lauenburg ausgerückt. Dafür erhielten sie später eine Auszeichnung von der Landesregierung.