Heiraten in Neumünster, Bordesholm und Molfsee - Hochzeitsboom an Schnapszahltagen? Hier sind am 2. und 22.2.2022 noch Termine frei

Unvergessliches Erlebnis mit Zahlenspiel: Viele Paare geben sich traditionell an besonders einprägsamen Daten das Ja-Wort. Der Februar 2022 bietet dafür gleich mehrere Möglichkeiten. So groß ist die Nachfrage bei den Standesämtern.