Hochzeitsmesse Neumünster: So klappt es trotz Corona-Pandemie

Neumünster

Im Juni haben sich Franziska und Florian verlobt, im Oktober nächsten Jahres wollen sie ihre Hochzeit feiern. „Für uns war von Anfang an klar, dass wir mit vielen Freunden und der ganzen Familie feiern wollen“, sagt Florian.

„Ein rauschendes Fest in einem festlichen Rahmen“ schwebt den beiden Segebergern vor. „Das Datum haben wir kurz nach der Verlobung festgelegt, und auch die Location haben wir bereits gebucht“, erzählt seine Verlobte. „Und das war genau richtig“, ergänzt Florian. „Denn im letzten Jahr mussten viele Hochzeiten verschoben werden, und nun bahnt sich ein Stau bei den beliebten Locations an“, so seine Einschätzung.

Hochzeitsmesse Neumünster: Große Resonanz trotz steigender Corona-Zahlen

Am Sonntag schlendern die beiden Segeberger über die Hochzeitsmesse „Herz an Herz“ in den Holstenhallen Neumünster, um sich auf der 2000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche nach „passender Deko, festlicher Kleidung und einem DJ“ umzusehen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Menschen sehnten sich nach Normalität. Und dazu gehöre auch die Planung ihrer Hochzeit, sagt Germo Lindemann. Zum 6. Mal richtete er gemeinsam mit Sven Anderson ihr vor mehr als 20 Jahren in Lübeck gegründetes Messeformat „Herz an Herz“ in Neumünster aus. „Im letzten Jahr musste die Messe coronabedingt leider ausfallen, aber in diesem Jahr ist die Resonanz trotz steigender Zahlen groß“, sagt Lindemann.

46 Aussteller auf 2000 Quadratmetern bei der Hochzeitsmesse Neumünster

Rund 1200 Besucher zählen die Veranstalter während der beiden Messetage am Sonnabend und Sonntag in Neumünster. Jeweils zwischen 11 Uhr und 17 Uhr informieren 46 Aussteller die Besucher über ausgefallene Brautmoden, maßgeschneiderte Anzüge, feierliche Musik, besondere Trauringe und den passenden Blumenschmuck.

Kornelia Landsberger und Christian Wöhlk sind mit ihrem Cadillac, Baujahr 1963, nach Neumünster gekommen. „Die Besucher informieren sich in diesem Jahr viel gezielter“, sagt die Mitinhaberin von Conny’s Agency. „Sie scheinen sich im Vorfeld konkretere Gedanken gemacht zu haben, als in den Jahren zuvor.“

Auch Denise Köppke hat klare Vorstellungen. Ihre vier besten Freundinnen im Schlepptau, begutachtet die Rendsburgerin auf der Galerie Brautkleider, die von Models während der Modenschauen präsentiert werden.

Lesen Sie auch Corona in Neumünster: Inzidenz springt von 95 auf 157

Denise Köppke wird im August nächsten Jahres „natürlich kirchlich und in Weiß“ heiraten. Die Vorbereitungen laufen. „Bei einer Hochzeit ist vieles zu bedenken. Das kann zeitweise ganz schön stressig werden“, sagt die 29-Jährige. „Wenn man seine Freundinnen dabei hat, macht es aber richtig Spaß.“

In den Holstenhallen Neumünster sammelt sie Ideen. „Das funktioniert auf einer Messe, bei der man die Kleider auch mal anfassen kann und mit den Leuten sprechen kann, viel besser als im Netz“, sagt ihre Freundin Klara.