Neumünster

Kay Rüdebusch bringt es auf den Punkt: „Die Leute sind jieperig, die wollen endlich wieder mit ihren Autos los“, sagt der Mitarbeiter der Klassiker-Tage Schleswig-Holstein (KTSH), der für den 31. Juli das erste größere Oldtimer-Treffen in Schleswig-Holstein seit 2019 mitorganisiert.

Die KTSH selber, die richtige Messe in den Holstenhallen, ist in diesem Jahr schon das zweite Mal in Folge ausgefallen. Die kleine Schwester, das KTSH-Treffen, wird vom Team der Holstenhallen jetzt kurzfristig aus dem Boden gestampft. Vom zuletzt vorgesehenen Termin 5. Juni hatte es noch einmal verschoben werden müssen und findet nun am Sonnabend, 31. Juli, von 9 bis 18 Uhr auf dem Freigelände der Holstenhallen statt.

Der Eintritt zum Oldtimer-Treffen in Neumünster ist frei

Und zwar ausschließlich im Freien, die Hallen bleiben wegen Corona immer noch zu. „Draußen können wir die Hygieneregeln gut einhalten. Die Besucher brauchen weder Tests noch Impfnachweis oder Masken“, sagte Holstenhallen-Geschäftsführer Dirk Iwersen. Allerdings müssen die Kontaktdaten aller Personen auf dem Gelände erhoben werden. Das soll hauptsächlich über die Luca-App auf dem Smartphone geschehen. „Wer die App nicht hat, muss ein Formular ausfüllen. Damit es am Eingang nicht zu Staus kommt, empfehlen wir, sich dieses Formular schon vorher unter www.ktsh.de herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen“, sagte Projektleiter Christoph Honnen.

Der alte Volvo Amazon trägt ein Hufeisen auf dem Kühlergrill. Quelle: Thorsten Geil

20 Aussteller informieren über Neuigkeiten, und die Holstenhallen bieten eine gastronomische Versorgung an. „Auch für uns und alle Mitarbeiter ist das endlich ein Lebenszeichen. Wir wollen wieder Veranstaltungen organisieren und Besucher begrüßen. Hier hat ja seit dem 15. März 2019 im Prinzip nichts stattgefunden außer Impfungen und Blutspenden“, sagte Iwersen.

150 historische Fahrzeuge haben sich schon einen Parkplatz auf dem Gelände gesichert, denn sie werden von ihren Haltern in Sternfahrten nach Neumünster kutschiert. Startpunkte sind in Hamburg (2), Lübeck, Kiel, Breklum, Propsteierhagen, Steinbergkirche und Elmshorn. Die Strecken sind vorgegeben, liegen zwischen 120 und 200 Kilometern und sind so ausgetüftelt, dass nicht alle Autos gleichzeitig in Neumünster ankommen.

Legende Georg Meyering präsentiert die Autos in Neumünster

Die Gruppen werden zwischen 10.45 und 12.30 Uhr bei den Holstenhallen erwartet. Jedes Auto fährt über eine Rampe auf das Gelände und wird dort für die Besucher von Georg Meyering präsentiert. Er ist eine Legende in der Szene, weil er jedes Detail und jedes Fahrzeugs kennt und oft sogar die langjährigen Eigner noch etwas über ihr Auto lernen können.

Die Sternfahrten sind schon ausgebucht. Am stärksten ist Mercedes Benz mit 29 Fahrzeugen vertreten. Das älteste Auto ist ein Chevrolet Capitoll AA aus Flensburg (Baujahr 1927), das jüngste ein Saab 900 mit dem Baujahr 1997, also noch ein sogenannter Youngtimer (ab 20 Jahren). Zum Oldtimer mit Berechtigung auf ein H-Kennzeichen wird ein Auto (oder ein Motorrad) erst mit 30 Jahren. Den stärksten Motor bringt ein Ferrari GT mit 442 PS mit, den kleinsten ein Fiat 500 mit 18 PS.

Der Eintritt ist frei. Besucher mit H-Kennzeichen dürfen zwischen den alten Fahrzeugen parken und ihr Auto damit zum Teil der Veranstaltung machen. Jüngere Fahrzeuge parken anderswo auf dem Gelände.

Es wird das fünfte KTSH-Treffen sein. Die nächsten Klassiker-Tage Schleswig-Holstein (die achte Ausgabe) ist für den 21./22. Mai 2022 geplant.