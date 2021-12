Aukrug

Worauf muss man beim Pflegeschnitt achten, damit Obstbäume gesund altern und gut tragen? Dieser und weiteren Fragen geht der Naturpark Aukrug e.V. Anfang des kommenden Jahres in zwei Lehrgängen auf den Grund.

Kostenfreie Lehrgänge zum Obstbaumschnitt in Oeschebüttel und Oldenhütten

Am Sonnabend, 15. Januar 2022, geht es in der Gemeinde Oeschebüttel im Kreis Steinburg um 10 Uhr los. Ebenfalls um 10 Uhr wird am Sonntag, 30. Januar 2022, in Oldenhütten (Rendsburg-Eckernförde) gestartet. Der Kurs ergänzt das Projekt „Obstbäume für Gemeinden“ und richtet sich an alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner des Naturparks Aukrug.

Der Lehrgang besteht jeweils aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Zuerst lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Grundlegendes rund um den richtigen Obstbaumschnitt. An einer älteren Streuobstwiese soll anschließend unter fachkundiger Anleitung selbst die Gartenschere angesetzt werden. Hierzu sollte eine scharfe Garten- oder Rosenschere mitgebracht werden – neben wetterfester Kleidung und einer Schreibunterlage für Notizen.

Der Eintritt ist kostenfrei, es dürfen 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter den geltenden Corona-Regelungen teilnehmen. Der Naturpark Aukrug e.V. bittet um Anmeldungen unter info@naturpark-aukrug.com.