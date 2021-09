Neumünster

„Es läuft wie geschnitten Brot“, resümierte Stefan Beitz, Pressesprecher der Stadt Neumünster, den Andrang bei den Impfungen ohne Termin im Impfzentrum Neumünster am Mittwoch: 437 Impfdosen wurden gespritzt, 154 Impfwillige erhielten das Vakzin ohne Termin.

Eine Zunahme von deutlich über 100 Prozent stellte Thorben Pries, Leiter des Impfzentrums Neumünster, am vergangenen Mittwoch bei der Zahl der Impfwilligen ohne Termin fest: Im Zentrum in der Lahnstraße ließen erhielten 154 Menschen ohne Termin ein Vakzin gegen das Coronavirus. In der vergangenen Woche lag Tagesschnitt mit 60 bis 70 Impfungen ohne Termin deutlich niedriger.

Ursache für die neue Impfbegeisterung? Stefan Beitz, Pressesprecher der Stadt Neumünster, vermutet, dass die bundesweit geführte Diskussion über das Streichen der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne der Auslöser für den Ansturm sein könnte. Auch die Ankündigung, dass bundesweit die Impfzentren am Sonntag, 26. September geschlossen werden, könnte die neue Impfbegeisterungswelle ausgelöst haben. „Danach müssen die Leute Impftermine beim Hausarzt vereinbaren. Das ist deutlich aufwendiger“, erinnert Beitz.

Mobiles Impfzentrum öffnet für einen Tag in der Holsten-Galerie

Ab der nächsten Woche öffnet das Impfzentrum in der Lahnstraße zusätzlich Montag und Dienstag. Im Testzentrum in der Holsten-Galerie öffnet am Sonnabend, 18. September, von 10 bis 15 Uhr, zusätzlich ein mobiles Impfzentrum. Verimpft werden die Impfstoffe von BionTech und Johnson & Johnson.

Öffnungszeiten Impfzentrum Das offene Impfzentrum in der Lahnstraße 5 in Neumünster hat bis zum Sonntag, 26. September, Montag bis Sonntags von 09 bis 18 Uhr geöffnet. Personen ab 12 Jahren können sich ohne Anmeldung gegen eine Corona-Infektion impfen lassen. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Ein Ausweisdokument und ein Impfpass sollten mitgebracht werden.

Voraussichtlich wird es in Neumünster auch nach der bundesweiten Schließung der Impfzentren ein offenes Impfangebot geben.“ Die Stadt arbeitet an einer Lösung“, berichtete Thorben Pries. Noch gebe es finanzielle Fragen zu klären.